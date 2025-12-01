Мужчина провел 71 день в пустыне: как ему удалось выжить и почему никто не верит (фото)

История Рики Меги уже почти два десятилетия остается одной из самых необычных и обсуждаемых в Австралии. Мужчина утверждает, что проснулся в удаленной части пустыни, не понимая, как туда попал, и сумел продержаться 71 день в суровых условиях, пока его не нашли фермеры.

Несмотря на критику и сомнения, австралиец продолжает настаивать, что все, что с ним произошло, было реальностью, а не попыткой привлечь внимание. Об этой ситуации вспоминает Mirror.

В 2006 году Рики Меги ехал по глубинке, направляясь на новую работу. По дороге он остановился, чтобы помочь попутчику и именно этот момент стал поворотным в его истории. Мужчина утверждает, что позже оказался в импровизированном лагере неизвестных людей и спустя время пришел в себя уже один, без ориентиров и без понимания, что произошло.

Его машину так и не нашли. А сам он оказался в одном из удаленных регионов страны, районе Танами, который называют "одним из самых изолированных мест в Австралии".

Рики Меги менял несколько работ, прежде чем исчез, но помнит, что прожил счастливую и здоровую жизнь Фото: SWNS

Оказавшись в одиночестве, без запаса воды и еды, мужчина начал медленно продвигаться по пустыне. Днем температура поднималась выше +40°C, а ночи были холодными. Он строил простейшие укрытия из найденных материалов и искал источники воды — небольшие водоемы или утреннюю влагу.

Питание он добывал из природных ресурсов глубинки. Наблюдая за поведением животных и прислушиваясь к собственному инстинкту, мужчина собирал то немногое, что могло поддерживать силы. Позже он писал в автобиографии, что каждый новый день воспринимал как маленькую победу и как шанс быть найденным.

Через десять недель его обнаружили работники скотоводческой фермы. По их словам, Меги выглядел крайне истощенным, но оставался в сознании и мог говорить. Его доставили в госпиталь Дарвина, где врачи удивились скорости его восстановления.

Меги установил крест над одним из своих укрытий, думая, что оно станет его могилой Фото: SWNS

Однако после выхода из больницы появились сомнения по поводу произошедшего. Некоторые СМИ указывали на несостыковки в деталях, а полиция на его непростое прошлое. Сам Рики резко отвергал любые обвинения в вымысле, подчеркивая, что пережитое навсегда изменило его отношение к жизни.

Издание отмечает, что о курьезном случае высказались и специалисты по выживанию. По их словам, несмотря на впечатляющие цифры, история Меги не выглядит невозможной. В сезон дождей в некоторых частях глубинки действительно можно найти воду, а местная природа предоставляет определенный минимум ресурсов, если человек умеет с ними обращаться.

Сегодня Рики Меги живет в Дубае и работает руководителем строительной бригады. Он говорит, что именно та история привела его к желанию помогать другим, и мечтает однажды заняться гуманитарной деятельностью в Африке.

"Я думаю, что выжил не просто так. Теперь у меня есть шанс использовать этот опыт, чтобы приносить пользу", — сказал он.

