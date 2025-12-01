Чоловік провів 71 день у пустелі: як йому вдалося вижити і чому ніхто не вірить (фото)

Історія Рікі Мегі вже майже два десятиліття залишається однією з найбільш незвичних і обговорюваних в Австралії. Чоловік стверджує, що прокинувся у віддаленій частині пустелі, не розуміючи, як туди потрапив, і зумів протриматися 71 день у суворих умовах, поки його не знайшли фермери.

Попри критику та сумніви, австралієць продовжує наполягати, що все, що з ним сталося, було реальністю, а не спробою привернути увагу. Про цю ситуацію згадує Mirror.

У 2006 році Рікі Мегі їхав глибинкою, прямуючи на нову роботу. Дорогою він зупинився, щоб допомогти попутнику і саме цей момент став поворотним у його історії. Чоловік стверджує, що пізніше опинився в імпровізованому таборі невідомих людей і через деякий час прийшов до тями вже один, без орієнтирів і без розуміння, що сталося.

Його машину так і не знайшли. А сам він опинився в одному з віддалених регіонів країни, районі Танамі, який називають "одним із найбільш ізольованих місць в Австралії".

Рікі Мегі змінював кілька робіт, перш ніж зник, але пам'ятає, що прожив щасливе і здорове життя Фото: SWNS

Опинившись на самоті, без запасу води та їжі, чоловік почав повільно просуватися пустелею. Вдень температура піднімалася вище +40°C, а ночі були холодними. Він будував найпростіші укриття зі знайдених матеріалів і шукав джерела води — невеликі водойми або ранкову вологу.

Харчування він добував із природних ресурсів глибинки. Спостерігаючи за поведінкою тварин і прислухаючись до власного інстинкту, чоловік збирав те небагато, що могло підтримувати сили. Пізніше він писав в автобіографії, що кожен новий день сприймав як маленьку перемогу і як шанс бути знайденим.

Через десять тижнів його виявили працівники скотарської ферми. За їхніми словами, Мегі виглядав вкрай виснаженим, але залишався притомним і міг говорити. Його доставили в госпіталь Дарвіна, де лікарі здивувалися швидкості його відновлення.

Мегі встановив хрест над одним зі своїх укриттів, думаючи, що воно стане його могилою Фото: SWNS

Однак після виходу з лікарні з'явилися сумніви з приводу події. Деякі ЗМІ вказували на нестикування в деталях, а поліція на його непросте минуле. Сам Рікі різко відкидав будь-які звинувачення у вигадці, підкреслюючи, що пережите назавжди змінило його ставлення до життя.

Видання зазначає, що про курйозний випадок висловилися і фахівці з виживання. За їхніми словами, попри вражаючі цифри, історія Меги не виглядає неможливою. У сезон дощів у деяких частинах глибинки справді можна знайти воду, а місцева природа надає певний мінімум ресурсів, якщо людина вміє з ними поводитися.

Сьогодні Рікі Мегі живе в Дубаї та працює керівником будівельної бригади. Він каже, що саме та історія привела його до бажання допомагати іншим, і мріє одного разу зайнятися гуманітарною діяльністю в Африці.

"Я думаю, що вижив не просто так. Тепер у мене є шанс використати цей досвід, щоб приносити користь", — сказав він.

