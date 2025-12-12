Секунды до катастрофы: мужчина повис на высоте 4,5 км, зацепившись за самолет (видео)

Австралийский парашютист пережил экстремальную ситуацию в воздухе после того, его запасной парашют преждевременно раскрылся и зацепился за хвост самолета во время группового прыжка недалеко от Кэрнса.

Инцидент, едва не приведший к катастрофе, описан в новом отчете Австралийского бюро безопасности транспорта. Об этом пишет Daily Star.

Во время съемки рукоятка запасного парашюта задела закрылок самолета, из-за чего купол внезапно раскрылся. Спортсмен потерял устойчивость и начал вращаться прямо под воздушны судном, а стропы плотно намотались на хвостовую часть.

Группа парашютистов намеревалась построиться в эффектную шеренгу из 16 человек, а сам момент должен был снять оператор. Но развернувшийся в воздухе резервный парашют резко потянул мужчину назад, а тот ударил оператора, который в итоге оказался висящим снаружи самолета. Несмотря на хаос, трое участников продолжили прыжок по плану.

Оказавшись в смертельно опасном положении, парашютист сумел сохранить хладнокровие. Он достал крюкообразный нож и перерезал запутавшиеся стропы. После освобождения он раскрыл основной парашют и успешно приземлился.

Фото: YouTube

По данным бюро, ношение подобного ножа не является обязательным, но может стать решающим фактором в экстренной ситуации. Об этом напомнил главный комиссар Ангус Митчелл, отметив, что подобные инструменты спасают жизни.

Самолет также получил "значительные повреждения" хвостовой части, что осложнило управление. Пилот подал сигнал бедствия, однако сумел безопасно посадить машину.

