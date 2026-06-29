Крушение Су-24М под Хмельницким: результаты первых допросов и ДНК-экспертиз, — ГБР (фото)

Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства падения бомбардировщика Су-24М Воздушных сил Украины, который разбился в 500 км от линии фронта под Хмельницким. Следователи получили данные ДНК-экспертизы и опровергли предположение о возможном катапультировании одного из двух пилотов. Следователи опросили десятки людей о событиях 16 июня, когда произошла авиакатастрофа.

Пилоты Су-24М совершали второй за сутки вылет на боевое задание, установило расследование ГБР по состоянию на 29 июня. Детали боевой задачи не разглашаются из соображений национальной безопасности. Установлено, что самолет был исправен, а технический персонал никаких повреждений не обнаружил. Кроме того, были оформлены все необходимые служебные документы. Также поступили данные ДНК-экспертизы, которые опровергли сообщения в соцсетях о том, что один из пилотов успел катапультироваться. Согласно выводам экспертизы, погибли оба военнослужащих, говорится в материале на портале бюро.

Следователи поговорили с родственниками, коллегами и руководством о событиях 16 июня. Выяснилось, что пилоты были в нормальном настроении, прошли медицинский осмотр и получили необходимые инструкции. Согласно данным расследования, в их жизни не было конфликтов или проблем в семейной жизни. Между тем ГБР продолжает расследование трагедии с Су-24М, поскольку у общества "возникает немало вопросов и есть ожидания скорых ответов".

Відео дня

В материале представлена серия фотографий с места падения фронтового бомбардировщика Су-24М под Хмельницким. Видно, что самолет разбился в поле и что большинство обломков относительно мелкие, а крупных частей — немного.

Крушение Су-24М — место авиакатастрофы в Хмельницкой области 16 июня Фото: ГБР

Крушение Су-24М — обломки в поле на границе Шепетовского и Полонского районов Фото: ГБР

В материале ГБР указано, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса — нарушение правил полетов. Также отмечается, что продолжается служебное расследование Воздушных сил ВСУ, и только после его завершения появится возможность провести независимую авиационно-техническую экспертизу.

Крушение Су-24М — подробности

Отметим, что Фокус писал об авиакатастрофе с участием Су-24М, произошедшей 16 июня. Первая информация об инциденте поступила из социальных сетей: по предварительным данным, самолет упал в полях на границе Шепетовского и Полонского районов Хмельницкой области. Позже Воздушные силы официально сообщили, что самолет действительно разбился и погибли пилот и штурман. Командование назвало имена погибших — это майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко, бойцы 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. Катастрофа произошла около 19:00 16 июня: пострадавших среди гражданского населения не было, на место падения выехали спасатели и следователи. Офис генерального прокурора подтвердил, что возбуждено уголовное дело по факту падения Су-24М, начато служебное расследование в Военно-воздушных силах, а также в Минобороны создана специальная следственная комиссия, которая выяснит обстоятельства трагедии.

Напоминаем, что 27 июня стало известно об очередном инциденте с украинским военным самолетом: МиГ-29 потерпел крушение во время выполнения боевой задачи в Полтавской области.