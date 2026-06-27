Пилот катапультировался: ВСУ потеряли МиГ-29 во время выполнения боевой задачи

Ночью в воскресенье, 27 июня, была потеряна связь с истребителем МиГ-29. Самолет выполнял боевую задачу в Полтавской области.

Во время выполнения боевого задания в Полтавской области была потеряна связь с украинским истребителем МиГ-29. Об этом сообщает Управление коммуникаций командования ВВС ВСУ.

В Военно-воздушных силах подтвердили потерю самолета и сообщили, что пилот успешно катапультировался и связался с поисково-спасательной командой.

Пилот был доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.

Причины и обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Отметим, что ночью ВВС ВСУ сообщали о реактивных БПЛА, которые были зафиксированы в Полтавской области.

Утром же поступали сообщения о разведывательных БПЛА противника, которые были замечены на востоке Полтавской области, в районе Опишни и Карловки. Воздушные Силы задействовали средства для сбивания вероятных наводчиков вражеских средств поражения.

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Напомним, вечером 16 июня потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. Экипаж в составе летчика, майора Богдана Загорулько, и штурмана, старшего лейтенанта Богдана Бабенко, выполнял задание в Хмельницкой области. Сначала в соцсетях высказывали предположения, что в поле Шепетовского района мог разбиться истребитель МиГ-29.

По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.