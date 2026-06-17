Крушение Су-24М в Хмельницкой области: следствие приступило к расшифровке "черного ящика" (фото)

В Хмельницкой области продолжается расследование катастрофы военного самолета Су-24М, произошедшей 16 июня в Шепетовском районе. В настоящее время специалисты принимают меры по расшифровке данных бортового самописца самолета.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.

По предварительным данным, около 19:05 16 июня во время выполнения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение военный самолёт Су-24М. В результате авиакатастрофы погибли два члена экипажа — пилоты в возрасте 55 и 23 лет.

Крушение военного самолета Су-24М Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства трагедии. В частности, проверяют техническое состояние самолета, соблюдение требований по подготовке и выполнению полета, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе.

Відео дня

В рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Также Министерство обороны Украины создало отдельную комиссию для расследования авиакатастрофы. Осмотр места происшествия продолжается, досудебное расследование ведут следователи Территориального управления ГБР в Хмельницком.

Что известно о катастрофе Су-24М

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 19 часов 16 июня потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. Экипаж в составе летчика и штурмана выполнял задание в Хмельницкой области.

Погибшими являются майор Богдан Загорулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. Среди гражданского населения пострадавших не было.

Сначала в социальных сетях и на Telegram-каналах сообщалось, что, возможно, разбился истребитель МиГ-29.

Информация о крушении самолета появилась вечером 16 июня. В сети публиковали видео с места происшествия и сообщали, что самолет упал на поле в Шепетовском районе. Официальных комментариев на тот момент не было.