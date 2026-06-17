Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: слідство почало розшифровку "чорної скриньки" (фото)

На Хмельниччині триває розслідування катастрофи військового літака Су-24М, що сталася 16 червня у Шепетівському районі. Наразі фахівці вживають заходів для розшифрування бортового самописця літака.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.

За попередніми даними, близько 19:05 16 червня під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Унаслідок авіаподії загинули двоє членів екіпажу — пілоти віком 55 і 23 роки.

Катастрофа військового літака Су-24М Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії. Зокрема, перевіряють технічний стан літака, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи.

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У межах кримінального провадження призначено службове розслідування у військовій частині та в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Також Міністерство оборони України створило окрему комісію для розслідування авіакатастрофи. Огляд місця події триває, досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР у Хмельницькому.

Що відомо про катастрофу Су-24М

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 19-ї години 16 червня зазнав катастрофи фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Екіпаж у складі льотчика та штурмана виконував завдання на Хмельниччині.

Загиблими є майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Серед цивільного населення постраждалих не було.

Спочатку в соцмережах і телеграм-каналах повідомляли, що міг розбитися винищувач МіГ-29.

Інформація про падіння літака з'явилася ввечері 16 червня. У мережі публікували відео з місця події та повідомляли, що літак впав на полі в Шепетівському районі. Офіційних коментарів на той момент не було.