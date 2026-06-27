Воєнний фокус Російсько-українська війна
Пілот катапультувався: ЗСУ втратили МіГ-29 під час виконання бойового завдання
Вночі у неділю, 27 червня, було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29. Літак виконував бойове завдання на Полтавщині.
Під час бойового завдання у Полтавській області було втрачено зв'язок із українським винищувачем МіГ-29. Про це інформує Управління комунікацій командування ПС ЗСУ.
У Повітряних Силах підтвердили втрату літака та повідомили, що пілот успішно катапультувався та зв’язався з пошуково-рятувальною командою.
Пілот був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги.
Причини та обставини події наразі з’ясовуються.
Новина доповнюється…