Катастрофа Су-24М під Хмельницьким: які результати перших допитів та ДНК-експертиз, — ДБР (фото)

Державне бюро розслідування встановлює обставини падіння бомбардувальника Су-24М Повітряних сил України, який розбився за 500 км від лінії фронту під Хмельницьким. Слідчі отримали дані ДНК-експертизи й простували припущення про можливе катапультування одного з двох пілотів. Слідчі опитали десятки людей про події 16 червня, коли сталась авіакатастрофа.

Пілоти Су-24М здійснювали другий на добу виліт на бойове завдання, встановило розслідування ДБР станом на 29 червня. Деталі бойового завдання не оприлюднюють з міркувань національної безпеки. Встановили, що літак був справний, а технічний персонал ніяких пошкоджень не виявив. Крім того, були оформлені усі необхідні службові документи. Також надійшли дані ДНК-експертизи, які спростували повідомлення у соцмережах про те, що один з пілотів встиг катапультуватись. Згідно з висновками експертизи, загинули обоє військовослужбовців, ідеться у матеріалі на порталі бюро.

Слідчі поговорили з родичами, колегами, керівництвом щодо подій 16 червня. З'ясувалось, що пілоти перебували у нормальному настрої, пройшли медогляд та отримали необхідні інструкції. Згідно з даними розслідування, у їхньому житті не було конфліктів чи проблем у сімейному житті. Тим часом ДБР продовжує розслідування трагедії з Су-24М, оскільки у суспільства "народжується чимало запитань та є очікування швидких відповідей".

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У матеріалі розміщена серія фото з місяць падіння фронтового бомбардувальника Су-24М під Хмельницьким. Бачимо, що літак розбився у полі й що більшість уламків відносно дрібні, а крупних частин — небагато.

Падіння Су-24М — місце авікастастрофи у Хмельницькій області 16 червня Фото: ДБР

Падіння Су-24М — уламки в полі на межі Шепетівського та Полонського районів Фото: ДБР

У матеріалі ДБР вказано, що відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу — порушення правил польотів. Також зауважується, що триває службове розслідування Повітряних сил ЗСУ, і лише як воно завершиться з'явиться можливість провести незалежну авіаційно-технічну експертизу.

Падіння Су-24М — деталі

Зазначимо, Фокус писав про авіакатастрофу з Су-24М, яка сталась 16 червня. Перша інформація про інцидент надійшла з соцмереж: за попередніми даними, літак упав у полях на межі Шепетівського та Полонського районів Хмельницької області. Згодом Повітряні сили офіційно повідомили, що справді розбився літак та загинули льотчик та штурман. Командування назвало імена загиблих — це майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко, бійці 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Катастрофа сталась близько 19 год 16 червня: постраждалих серед цивільних не було, на місце падіння вирушили рятувальники та слідчі. Згодом офіс генерального прокурора підтвердив, що відкрили кримінальне провадження щодо падіння Су-24М, почали службове розслідування у Повітряних силах, і також в Міноборони створили спеціальну слідчу комісію, яка з'ясує обставини трагедії.

Нагадуємо, 27 червня стало відомо про ще один інцидент з українським військовим літаком: упав МіГ-29 під час виконання бойового завдання у Полтавській області.