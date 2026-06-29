"История закончилась": в гнезде звездных аистов Одарки и Грицика взорвалось яйцо

У знаменитых аистов Грицика и Одарки, обитающих в Национальном природном парке "Пирятинский", так и не появился пятый птенец.

Исследователи заметили, что пятое яйцо, из которого должен был вылупиться следующий птенец, взорвалось. Об этом рассказала орнитолог Ирина Саражинская.

Это яйцо, которое появилось у Грицика и Одарки ещё в период с 13 по 21 апреля, взорвалось 28 июня. Причиной стала жаркая погода.

И Грицик, и Одарка высиживали своё пятое яйцо более месяца. Птицы делали это по очереди, ожидая появления аистика, отметила Ирина Саражинская.

"28 июня в 16:04 закончилась история пятого яйца в гнезде. Оно взорвалось. Путь этого яйца в гнезде оказался довольно долгим: оно появилось в период с 13 по 21 апреля, его более месяца поочередно высиживали Грицик и Одарка, от него ждали появления на свет пятого аистинка, но этого не произошло. Еще более месяца после вылупления яйцо лежало в гнезде, время от времени перемещаясь по всему периметру", — говорится в посте исследовательницы.

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Почему это произошло

Она также пояснила, что такие случаи иногда происходят. С Грициком и Одаркой подобная история произошла в июне 2024 года, когда в жаркий летний день одно из яиц сильно нагрелось под палящими лучами и тоже взорвалось.

По словам эксперта, этому есть научное объяснение: из-за сильной жары внутри старых неоплодотворённых или погибших яиц скапливаются газы, которые вызывают повышение давления. Когда давление продолжает расти, скорлупа такого яйца в конце концов трескается.

Стоит отметить, что в целом в 2026 году Одарка отложила пять яиц. Из четырёх уже успешно вылупились птенцы. Люди, следящие за жизнью звёздных птиц, выбрали им имена путём голосования: птенцов зовут Лелёвич, Махаон, Мрия и Ника.

Ранее издание "Суспільне. Полтава" рассказывало о том, как аист Одарка устроила драку с парой, которая заняла её гнездо.

Кроме того, ранее известный аист Катруся улетел вместе с другой стаей.