"Закінчилася історія": у гнізді зіркових лелек Одарки та Грицика вибухнуло яйце

У відомих лелек Грицика та Одарки, які живуть у Національному природному парку "Пирятинський", так і не з'явилося п'яте пташеня.

Дослідники помітили, що п'яте яйце, в якому мало бути наступне пташеня, вибухнуло. Про це розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська.

Це яйце, яке з'явилося у Грицика та Одарки ще у період з 13 по 21 квітня, вибухнуло 28 червня. Причиною стала спекотна погода.

І Грицик, і Одарка висиджували своє п'яте яйце понад місяць. Птахи це робили по черзі, очікуючи на появу лелеченяти, зазначила Ірина Саражинська.

"28 червня о 16:04 закінчилася історія п'ятого яйця в гнізді. Воно вибухнуло. Шлях цього яйця в гнізді виявився досить тривалим: воно з'явилося в період з 13 по 21 квітня, його понад місяць по черзі насиджували Грицик та Одарка, з нього чекали появи на світ п'ятого лелеченяти, але цього не сталося. Ще понад місяць після лупин яйце лежало в гнізді, час від часу мандруючи по всьому периметру", — йдеться у дописі дослідниці.

Відео дня

Чому це сталося

Вона також пояснила, що такі випадки іноді трапляються. З Грициком та Одаркою подібна історія сталася у червні 2024 року, коли у спекотний літній день одне з яєць сильно нагрілося під палючими променями і також вибухнуло.

За словами експертки, цьому є наукове пояснення: через сильну спеку всередині старих незапліднених або загиблих яєць збираються гази, які спричиняють посилення тиску. Коли тиск продовжує зростати, шкаралупа такого яйця зрештою тріскає.

Варто зауважити, що загалом у 2026 році Одарка відклала п'ять яєць. Із чотирьох вже успішно вилупилися пташенята. Люди, які стежать за життям зіркових птахів, обрали їм імена через голосування: лелеченят звуть Лельович, Махаон, Мрія та Ніка.

Раніше видання "Суспільне. Полтава" розповідало, як лелека Одарка влаштувала бійку з парою, яка зайняла її гніздо.

Також раніше відома лелека Катруся полетіла разом з іншою зграєю.