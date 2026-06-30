У украинцев могут отобрать домашнее животное: за что грозит штраф

В Украине в июле 2026 года для владельцев домашних животных по-прежнему действуют штрафы за нарушение правил содержания и жестокое обращение с ними. В некоторых случаях нарушителям также может грозить конфискация животного.

Об этом сообщили "Новости.LIVE" со ссылкой на положения Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, предусмотрены штрафы за содержание животных в запрещенных местах, отсутствие обязательной регистрации, выгул опасных пород без поводка и намордника, выгул в непредназначенных для этого местах, а также неуборка за домашними животными.

За такие нарушения статья 154 КоАП предусматривает предупреждение или штраф в размере от 170 до 340 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф составляет от 340 до 510 гривен. Если действия владельца нанесли ущерб здоровью человека или его имуществу, штраф увеличивается до 1 700–3 400 гривен с конфискацией животного.

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"Действия, повлекшие причинение вреда здоровью человека или его имуществу, влекут за собой наложение на граждан штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного", — говорится в Кодексе об административных правонарушениях.

Отдельные меры наказания предусмотрены за жестокое обращение с животными в соответствии со статьей 89 КоАП. За причинение боли без телесных повреждений или оставление животного на произвол судьбы предусмотрен штраф в размере от 3 400 до 5 100 гривен. Если такие действия совершены в отношении двух и более животных, группой лиц или повторно в течение года, штраф составляет от 5 100 до 8 500 гривен или административный арест до 15 суток.

Кроме того, за нарушение правил перевозки животных предусмотрен штраф в размере от 3 400 до 5 950 гривен. Если жизни или здоровью домашнего питомца угрожает опасность, собаку или кота могут изъять у владельца.

Напомним, в конце июня во Львове в ходе проверки общественного транспорта были выявлены неисправные кондиционеры в шести автобусах и двух троллейбусах. За каждый случай нарушения автобусным перевозчикам назначили штраф в размере 1700 гривен, а в целом по результатам проверок в городе зафиксировали 28 случаев неисправности систем охлаждения.

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