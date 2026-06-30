В українців можуть забрати домашню тварину: за що каратимуть штрафом

В Україні у липні 2026 року для власників домашніх тварин продовжують діяти штрафи за порушення правил утримання та жорстоке поводження з ними. У деяких випадках порушникам також може загрожувати конфіскація тварини.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на норми Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, покарання передбачене за утримання тварин у заборонених місцях, відсутність обов'язкової реєстрації, вигул без повідця і намордника для небезпечних порід, вигул у невідведених місцях та неприбирання за домашніми улюбленцями.

За такі порушення стаття 154 КУпАП передбачає попередження або штраф від 170 до 340 гривень. За повторне порушення протягом року штраф становить від 340 до 510 гривень. Якщо дії власника завдали шкоди здоров'ю людини або її майну, штраф зростає до 1 700–3 400 гривень із конфіскацією тварини.

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“Дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людини або її майну, тягнуть накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією тварини”, — йдеться в КУпАП.

Окремі покарання встановлені за жорстоке поводження з тваринами відповідно до статті 89 КУпАП. За завдання болю без тілесних ушкоджень або залишення тварини напризволяще передбачений штраф від 3 400 до 5 100 гривень. Якщо такі дії вчинені щодо двох і більше тварин, групою осіб або повторно протягом року, штраф становить від 5 100 до 8 500 гривень або адміністративний арешт до 15 діб.

Також штраф від 3 400 до 5 950 гривень передбачений за порушення правил транспортування тварин. Якщо життю чи здоров'ю домашнього улюбленця загрожує небезпека, собаку або кота можуть конфіскувати у власника.

Нагадаємо, наприкінці червня у Львові під час перевірки громадського транспорту виявили несправні кондиціонери у шести автобусах і двох тролейбусах. За кожен випадок порушення автобусним перевізникам призначили штраф у розмірі 1700 гривень, а загалом за результатами перевірок у місті зафіксували 28 випадків несправності систем охолодження.

Раніше у консультаційному центрі “ГазПравда” пояснили, що самовільна заміна газового котла чи плити без належного оформлення може призвести до значних фінансових санкцій. Якщо через незаконно встановлене обладнання перевищено діапазон обчислення газового лічильника, оператор ГРМ може донарахувати обсяги необлікованого газу, а в окремих випадках сума нарахувань може сягати близько 54,3 тис. грн.