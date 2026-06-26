Несправні кондиціонери: у Львові оштрафують перевізників за 6 автобусів

У Львові під час перевірки громадського транспорту виявили неробочі кондиціонери у шести автобусах і двох тролейбусах. За порушення автобусні перевізники сплатять штрафи по 1700 гривень за кожен випадок.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

24 червня працівники управління транспорту перевірили системи кондиціонування у 33 автобусах маршрутів №20, 23, 34 і 43, а також в 11 тролейбусах маршрутів №30 і №32.

Несправні кондиціонери виявили у шести автобусах на маршрутах №23, 34 і 43. Найбільше порушень — чотири — зафіксували у ТзОВ “Фіакр-Львів”, ще два — у ПАТ “Львівське АТП-14630”. За кожен випадок перевізники мають сплатити штраф у розмірі 1700 гривень.

“Також не працювали системи кондиціонування повітря у салонах двох тролейбусів №32. Відповідно до умов договору із ЛКП "Львівелектротранс", у нас відсутня можливість накладати штрафні санкції на підприємство. Однак за виявлені порушення персональну відповідальність несуть керівники депо та підприємства”, — зазначили в управлінні транспорту ЛМР.

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За результатами перевірок, які проводили минулого та цього тижня, у місті вже зафіксували 28 випадків несправності систем охолодження в громадському транспорті.

Як раніше повідомляв керівник управління транспорту ЛМР Олег Партика, контроль триває протягом року, а влітку особливу увагу приділяють роботі кондиціонерів. За останній час у Львові перевірили вже майже 80% автобусів, обладнаних такими системами.

Наразі кондиціонери мають майже 180 із близько 500 міських автобусів. Крім того, понад 60 із 134 трамваїв і тролейбусів, які щодня виходять на маршрути, також обладнані системами охолодження. Для зручності пасажирів у транспорті почали розміщувати наліпки, які повідомляють про відсутність кондиціонера.

Нагадаємо, з 1 липня до 31 серпня київські школярі тимчасово втратять право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. На період літніх канікул вони зможуть користуватися проїзними квитками зі знижкою 75%, які доступні через застосунок "Київ Цифровий", термінали самообслуговування, сайт КП "ГІОЦ" та застосунок EasyPay.

Раніше стало відомо, що з 15 липня у Києві можуть підняти вартість проїзду в метро та наземному громадському транспорті до 30 гривень за одну поїздку.

За попередніми розрахунками, у разі запровадження такого тарифу середні річні витрати однієї столичної родини на громадський транспорт можуть зрости майже на 35 тисяч гривень.