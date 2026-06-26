Неисправные кондиционеры: во Львове оштрафуют перевозчиков за 6 автобусов

Во Львове в ходе проверки общественного транспорта были выявлены неработающие кондиционеры в шести автобусах и двух троллейбусах. За нарушение автобусные перевозчики выплатят штрафы в размере 1700 гривен за каждый случай.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

24 июня сотрудники управления транспорта проверили системы кондиционирования в 33 автобусах маршрутов № 20, 23, 34 и 43, а также в 11 троллейбусах маршрутов № 30 и № 32.

Неисправные кондиционеры обнаружили в шести автобусах на маршрутах № 23, 34 и 43. Больше всего нарушений — четыре — зафиксировали в ООО "Фиакр-Львов", еще два — в ПАО "Львовское АТП-14630". За каждый случай перевозчики должны уплатить штраф в размере 1700 гривен.

"Кроме того, не работали системы кондиционирования воздуха в салонах двух троллейбусов № 32. В соответствии с условиями договора с ЛКП "Львовэлектротранс" у нас нет возможности налагать штрафные санкции на предприятие. Однако за выявленные нарушения персональную ответственность несут руководители депо и предприятия", — отметили в управлении транспорта ЛГС.

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По результатам проверок, проведённых на прошлой и этой неделе, в городе уже зафиксировано 28 случаев неисправности систем охлаждения в общественном транспорте.

Как ранее сообщал руководитель управления транспорта ЛГС Олег Партика, контроль проводится в течение года, а летом особое внимание уделяется работе кондиционеров. За последнее время во Львове уже проверили почти 80 % автобусов, оснащенных такими системами.

В настоящее время кондиционеры установлены почти на 180 из примерно 500 городских автобусов. Кроме того, более 60 из 134 трамваев и троллейбусов, ежедневно выходящих на маршруты, также оснащены системами охлаждения. Для удобства пассажиров в транспорте начали размещать наклейки, сообщающие об отсутствии кондиционера.

Напомним, с 1 июля по 31 августа киевские школьники временно лишатся права на бесплатный проезд в общественном транспорте. На период летних каникул они смогут пользоваться проездными билетами со скидкой 75%, которые доступны через приложение "Киев Цифровой", терминалы самообслуживания, сайт КП "ГИОЦ" и приложение EasyPay.

Ранее стало известно, что с 15 июля в Киеве могут повысить стоимость проезда в метро и наземном общественном транспорте до 30 гривен за одну поездку.

По предварительным расчетам, в случае введения такого тарифа средние годовые расходы одной столичной семьи на общественный транспорт могут вырасти почти на 35 тысяч гривен.