В Николаеве произошла стрельба, погибли двое иностранцев: полиция задержала преступника (фото)

В городе Николаеве между тремя мужчинами в автомобиле произошел конфликт, который привел к гибели двух иностранных граждан. Правоохранители задержали предполагаемого стрелка на месте происшествия.

Полицейские отмечают, что выстрелы прозвучали на проспекте Героев Украины, где стоял автомобиль марки Opel. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области в Facebook.

"По словам очевидцев, во время движения автомобиля Opel раздалось несколько выстрелов, после чего автомобиль выехал на регулируемый перекресток. По предварительной информации, в автомобиле Opel находились трое граждан других стран", — отмечают правоохранители.

Полиция задержала стрелка, им оказался один из мужчин, находившихся в автомобиле Фото: Национальная полиция

Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали предполагаемого подозреваемого в совершении убийства — им оказался один из тех, кто находился в машине. На месте стрельбы было изъято оружие.

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В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативники, которые выясняют все подробности случившегося. В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как в Германии произошла массовая стрельба, в результате которой погибли 5 человек. Правоохранители задержали двух человек, среди которых находится подозреваемый в совершении преступления.

Впоследствии стало известно, что в Ирпене мужчина устроил стрельбу на улице. После этого на место прибыли правоохранители, которым удалось оперативно задержать злоумышленника.