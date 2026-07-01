У Миколаєві сталася стрілянина, загинуло двоє іноземців: поліція затримала злочинця (фото)

У місті Миколаїв між трьома чоловіками у машині стався конфлікт, який призвів до загибелі двох іноземних громадян. Правоохоронці затримали ймовірного стрільця на місці події.

Поліцейські вказують, що постріли сталися на проспекті Героїв України, де стояла автомобіль марки Opel. Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області в Facebook.

"Зі слів очевидців, під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів, після чого транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя. За попередньою інформацією, в автомобілі Opel перебували троє громадян інших країн", — вказують правоохоронці.

Поліція затримала стрільця, ним виявився один з чоловіків у автомобілі Фото: Національна поліція

Правоохоронці прибули на місце події та затримали ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства — ним виявився один із тих, хто перебував у машині. На місці стрілянини було вилучено зброю.

Відео дня

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та оперативні працівники, які встановлюють усі деталі події. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо порушення кримінального провадження.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Німеччині сталася масова стрілянина, в результаті якої загинуло 5 людей. Правоохоронці затримали двох осіб, серед є підозрюваний у скоєнні злочину.

Згодом стало відомо, що в Ірпені чоловік влаштував стрілянину на вулиці. Після цього на місце прибули правоохоронці, яким вдалося оперативно затримати зловмисника.