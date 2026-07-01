В Киеве назвали самые жаркие районы: температура там превысила +50 °C

В конце июня 2026 года самыми жаркими районами правого берега Киева стали промышленные территории Подола и Оболони. В целом температура поверхности в отдельных районах столицы достигла +51,2 °C.

Об этом сообщает издание "Новости.LIVE" со ссылкой на компанию ЛУН, которая проанализировала данные спутников Sentinel-3A и Sentinel-3B европейской программы Copernicus.

Исследование охватило Киев, Одессу, Львов, Ивано-Франковск, Крым, а также Варшаву и Париж. Измерения проводились в безоблачные дни с 26 по 29 июня 2026 года около полудня. В ЛУН подчеркнули, что речь идет о температуре поверхностей, а не воздуха.

Самые высокие температурные показатели среди всех исследуемых территорий были зафиксированы в Украине. Поверхность в Крыму прогрелась до +54,5 °C, в Одессе — до +52,9 °C. Это превысило максимумы в Варшаве (+50,1 °C) и Париже (+47,2 °C).

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В Киеве самую высокую температуру зафиксировали в промышленных кварталах и крупных транспортных узлах, где поверхность нагревалась до +47 °C. На левом берегу больше всего нагрелись Дарницкая промзона и окрестности Бортницкой станции аэрации, а на правом — промышленные территории Подола и Оболони.

В то же время Киевское водохранилище, Днепр, Конча-Заспа и Голосеевский лес были на 10–15 °C прохладнее, чем в районах сплошной застройки. В Голосеевском лесу температура поверхности составляла около 20 °C, но сразу за его пределами она повышалась более чем на 5 °C.

Согласно данным исследования, во Львове сильнее всего нагревались Кульпаркив, Левандивка, промышленные районы и центр города, а в Ивано-Франковске — центральная часть и кварталы с плотной застройкой. В Одессе наибольший контраст наблюдался между раскаленным центром и прохладным морским побережьем.

"Зеленые зоны, водоемы и невысокая плотность застройки напрямую влияют на то, насколько комфортно людям жить во время летней жары. Стоит отойти от сплошного асфальта и бетона к лесу или парку — и температура поверхности может быть ниже на 10–15 градусов", — отметила руководитель направления социальной ответственности ЛУН Анна Денисенко.

Напомним, что 29 июня, несмотря на аномальную жару в большинстве регионов Украины, на Львов обрушился сильный ливень со шквальным ветром. Из-за непогоды в городе падали деревья, были повреждены здания, автомобили и контактная сеть, а движение по части трамвайных маршрутов временно приостановили.

Впоследствии непогода дошла и до Киева. Сильный ливень, гроза и шквальный ветер привели к подтоплению улиц, падению деревьев и перебоям с электроснабжением.