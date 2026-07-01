У Києві назвали найспекотніші райони: температура там перевищила +50°C

Наприкінці червня 2026 року найгарячішими зонами правобережжя Києва стали промислові території Подолу та Оболоні. Загалом температура поверхні в окремих районах столиці сягнула +51,2 °C.

Про це пише видання Новини.LIVE з посиланням на компанію ЛУН, яка проаналізувала дані супутників Sentinel-3A і Sentinel-3B європейської програми Copernicus.

Дослідження охопило Київ, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Крим, а також Варшаву й Париж. Вимірювання проводили у безхмарні дні з 26 по 29 червня 2026 року близько полудня. У ЛУН наголосили, що йдеться про температуру поверхонь, а не повітря.

Найвищі температурні показники серед усіх досліджуваних територій зафіксували в Україні. Поверхня в Криму прогрілася до +54,5 °C, в Одесі — до +52,9 °C. Це перевищило максимуми у Варшаві (+50,1 °C) та Парижі (+47,2 °C).

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У Києві найвищу температуру зафіксували в промислових кварталах і великих транспортних вузлах, де поверхня нагрівалася до +47 °C. На лівому березі найбільше розпеклися Дарницька промзона та околиці Бортницької станції аерації, а на правому — промислові території Подолу й Оболоні.

Водночас Київське водосховище, Дніпро, Конча-Заспа та Голосіївський ліс були на 10–15 °C прохолоднішими за суцільну забудову. У Голосіївському лісі температура поверхні становила близько 20 °C, але одразу за його межами зростала більш ніж на 5 °C.

За даними дослідження, у Львові найсильніше нагрівалися Кульпарків, Левандівка, індустріальні райони та центр міста, а в Івано-Франківську — центральна частина та квартали зі щільною забудовою. В Одесі найбільший контраст спостерігався між розпеченим центром і прохолодним морським узбережжям.

“Зелені зони, водойми та невисока щільність забудови безпосередньо впливають на те, наскільки комфортно людям жити під час літньої спеки. Варто відійти від суцільного асфальту й бетону до лісу чи парку — і температура поверхні може бути нижчою на 10–15 градусів”, — зазначила керівниця напрямку соціальної відповідальності ЛУН Анна Денисенко.

Нагадаємо, що 29 червня, попри аномальну спеку в більшості регіонів України, Львів накрила потужна злива зі шквальним вітром. Через негоду в місті падали дерева, були пошкоджені будівлі, автомобілі та контактна мережа, а рух частини трамвайних маршрутів тимчасово призупинили.

Згодом негода дісталася й Києва. Сильна злива, гроза та шквальний вітер спричинили підтоплення вулиць, падіння дерев і перебої з електропостачанням.