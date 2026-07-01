Депутатам разрешат приводить детей на заседания: в Раде готовят неожиданные изменения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15371, который предлагает разрешить народным депутатам присутствовать на заседаниях вместе с детьми в возрасте до двух лет. Документ также предусматривает обустройство комнат для кормления и детских комнат в зданиях парламента.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект признает, что парламент является рабочим местом, а депутаты также могут быть родителями.

"Парламент — это тоже рабочее место, и депутаты тоже бывают отцами и матерями", — отметил он.

Законопроект предлагает разрешить депутатам приходить с детьми в возрасте до двух лет на открытые пленарные заседания, а также на заседания парламентских комитетов и временных следственных комиссий. Кроме того, в зданиях Верховной Рады планируется оборудовать комнаты для кормления и детские комнаты.

Авторы инициативы поясняют, что возрастное ограничение связано с концепцией "первых 1000 дней" ВОЗ и ЮНИСЕФ. По словам Железняка, именно в этот период ребенок наиболее уязвим, а разлука с матерью переживается им наиболее тяжело.

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Кроме того, инициаторы считают, что это нововведение поможет уменьшить гендерное неравенство в парламенте.

"Сегодня отсутствие элементарной инфраструктуры сказывается в первую очередь на женщинах-депутатах, находящихся в период грудного вскармливания", — сообщил Железняк.

Он также привел примеры европейских парламентов, где уже действуют подобные условия: в Бундестаге работает детский сад для детей от шести месяцев, в парламенте Швеции — бесплатные ясли, а в парламенте Греции детский сад расположен непосредственно в здании. По словам депутата, реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Напомним, ранее народный депутат Инна Совсун заявила, что проект нового Гражданского кодекса содержит норму, позволяющую через суд обязать женщину после развода отказаться от фамилии бывшего мужа и вернуть себе добрачную фамилию. По её словам, такая инициатива вызвала общественный резонанс, поскольку, по мнению критиков, может ограничивать права женщин.

Ранее в сети начали распространяться сообщения о том, что новый Гражданский кодекс якобы разрешает вступать в брак с 14 лет. Однако в Верховной Раде эту информацию опровергли. Председатель парламента Руслан Стефанчук заявил, что в законопроекте №15150, принятом в первом чтении, такой нормы нет. Он также заверил, что документ не предусматривает запрета на развод во время беременности или после рождения ребенка, а положения о помолвке уже давно содержатся в действующем законодательстве.