Женщин могут заставить отказываться от фамилии мужа: нардеп о новом Гражданском кодексе

Новый проект Гражданского кодекса, который Верховная Рада поддержала в первом чтении, уже вызвал громкий общественный резонанс и протесты в украинских городах. Оппоненты отмечают, что законопроект ущемляет часть прав людей.

В частности, согласно одной из норм, женщину могут через суд заставить отказаться от фамилии мужа. Об этом рассказала народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун на канале "Дарья Трунова".

"Норма о том, что в случае развода женщина, которая взяла фамилию мужа, может быть в судебном порядке вынуждена изменить свою фамилию и взять предыдущую. Я общалась с депутатами, они говорят, ну а что, если женщина как-то не так будет представлять мою фамилию", — отметила Совсун.

Нардеп отмечает, что когда женщина меняет фамилию на фамилию мужа, то она строит свою жизнь с ним, строит карьеру, зарабатывает узнаваемость.

"Законопроект пишет, что в случае недостойного поведения, если она позорит эту фамилию, то можно заставить ее поменять эту фамилию, то совсем как-то странно оно звучит", — резюмировал народный депутат.

Новый Гражданский кодекса Украины — что известно

Ранее соавтор новой редакции Гражданского кодекса, доцент кафедры гражданского права КНУ имени Тараса Шевченко Михаил Хоменко объяснил, что новый Гражданский кодекс Украины может запретить регистрацию торговых марок вроде "Буча Комбуча", "Бахмут" или "Призрак Киева". По его словам, это часть борьбы с коммерциализацией трагедий и войны.

Недавно в сети распространились слухи о якобы разрешении браков с 14 лет в новом Гражданском кодексе, однако в парламенте это опровергли. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в принятом в первом чтении законопроекте №15150 такой нормы нет. Он также опроверг информацию о якобы запрете развода во время беременности или после рождения ребенка, а также пояснил, что нормы о помолвке уже существуют в действующем законодательстве.

Ранее Фокус писал, что проект нового Гражданского кодекса Украины предлагает в исключительных случаях разрешить брак с 14 лет, однако решение будет приниматься исключительно судом.

Более того, издание BBC писало, что новый проект Гражданского кодекса предусматривает, что брак может считаться недействительным, если один из супругов меняет пол. В целом, соответствующее распоряжение вступает в силу со дня регистрации смены пола и не требует обращения в суд.