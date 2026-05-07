Жінок можуть змусити відмовлятися від прізвища чоловіка: нардепка про новий Цивільний кодекс

Новий проєкт Цивільного кодексу, який Верховна Рада підтримала у першому читанні, вже спричинив гучний суспільний резонанс і протести в українських містах. Опоненти наголошують, що законопроєкт утискає частину прав людей.

Зокрема, відповідно до однієї з норм, жінку можуть через суд змусити відмовитися від прізвища чоловіка. Про це розповіла народна депутатка з фракції "Голос" Інна Совсун на каналі "Дарина Трунова".

"Норма про те, що у випадку розлучення жінка, яка взяла прізвище чоловіка, може бути в судовому порядку вимушена змінити своє прізвище і взяти попереднє. Я спілкувалася з депутатами, вони кажуть, ну а що, якщо жінка якось не так буде представляти моє прізвище", — зазначила Совсун.

Нардепка наголошує, що коли жінка змінює прізвище на прізвище чоловіка, то вона будує своє життя з ним, будує кар'єру, заробляє впізнаваність.

"Законопроєкт пише, що у випадку негідної поведінки, якщо вона позорить це прізвище, то можна змусити її поміняти це прізвище, то зовсім якось дивно воно звучить", — резюмувавла народна депутатка.

Новий Цивільний кодексу України — що відомо

Раніше співавтор нової редакції Цивільного кодексу, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка Михайло Хоменко пояснив, що новий Цивільний кодекс України може заборонити реєстрацію торговельних марок на кшталт "Буча Комбуча", "Бахмут" чи "Привид Києва". За його словами, це частина боротьби з комерціалізацією трагедій та війни.

Нещодавно у мережі поширились чутки про нібито дозвіл шлюбів із 14 років у новому Цивільному кодексі, однак у парламенті це спростували. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в ухваленому в першому читанні законопроєкті №15150 такої норми немає. Він також спростував інформацію про нібито заборону розлучення під час вагітності або після народження дитини, а також пояснив, що норми про заручини вже існують у чинному законодавстві.

Раніше Фокус писав, що проєкт нового Цивільного кодексу України пропонує у виняткових випадках дозволити шлюб з 14 років, однак рішення ухвалюватиметься виключно судом.

Ба більше, видання BBC писало, що новий проєкт Цивільного кодексу передбачає, що шлюб може вважатися недійсним, якщо один із подружжя змінює стать. В цілому, відповідне розпорядження набирає чинності з дня реєстрації зміни статі та не потребує звернення до суду.