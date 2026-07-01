Нардепам дозволять брати дітей на засідання: у Раді готують несподівані зміни

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15371, який пропонує дозволити народним депутатам бути присутніми на засіданнях разом із дітьми до двох років. Документ також передбачає облаштування кімнат для годування та дитячих кімнат у будівлях парламенту.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт визнає, що парламент є робочим місцем, а депутати також можуть бути батьками.

“Парламент — це теж робоче місце, і депутати теж бувають батьками й матерями”, — зазначив він.

Законопроєкт пропонує дозволити депутатам приходити з дітьми до двох років на відкриті пленарні засідання, а також на засідання парламентських комітетів і тимчасових слідчих комісій. Крім того, у будівлях Верховної Ради планують облаштувати кімнати для годування та дитячі кімнати.

Автори ініціативи пояснюють, що вікове обмеження пов'язане з концепцією “перших 1000 днів” від ВООЗ та UNICEF. За словами Железняка, саме в цей період дитина є найбільш вразливою, а розлучення з матір'ю є найскладнішим.

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Також ініціатори вважають, що нововведення допоможе зменшити гендерну нерівність у парламенті.

“Сьогодні відсутність елементарної інфраструктури б'є насамперед по жінках-депутатках у період грудного вигодовування”, — повідомив Железняк.

Він також навів приклади європейських парламентів, де вже діють подібні умови: у Бундестазі працює дитсадок для дітей від шести місяців, у парламенті Швеції — безкоштовні ясла, а в парламенті Греції дитячий садок розташований безпосередньо в будівлі. За словами депутата, реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Інна Совсун заявила, що проєкт нового Цивільного кодексу містить норму, яка дозволяє через суд зобов'язати жінку після розлучення відмовитися від прізвища колишнього чоловіка та повернути дошлюбне. За її словами, така ініціатива викликала суспільний резонанс, оскільки, на думку критиків, може обмежувати права жінок.

Раніше в мережі почали поширюватися повідомлення, що новий Цивільний кодекс нібито дозволяє укладати шлюб з 14 років. Однак у Верховній Раді цю інформацію спростували. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що в законопроєкті №15150, який ухвалили у першому читанні, такої норми немає. Він також запевнив, що документ не передбачає заборони розлучення під час вагітності чи після народження дитини, а положення про заручини вже давно містяться в чинному законодавстві.