В Украине появится особый мемориал: кого будут хоронить в Национальном пантеоне

1 июля Верховная Рада приняла закон "Об Украинском национальном пантеоне". Документ предусматривает создание в Киеве государственного мемориального комплекса для чествования выдающихся украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Закон предусматривает создание единого национального пространства, которое должно символизировать непрерывность украинской государственной традиции — от Руси до современной Украины.

Пантеон станет местом почетного перезахоронения выдающихся деятелей Украины, а также установки кенотафов для тех, чьи останки невозможно вернуть на Родину. Комплекс также будет использоваться для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и проведения государственных церемоний.

Предполагается, что именно в Пантеоне будут проходить официальные торжества, вручение высших государственных наград, а посещение Пантеона станет частью государственного протокола и церемониала Украины во время официальных визитов иностранных лидеров и делегаций.

Відео дня

Право быть увековеченными в Национальном пантеоне будут иметь главы украинских государств разных исторических эпох, президенты Украины, за исключением тех, кто был отстранен от должности в порядке импичмента, главнокомандующие украинских вооруженных формирований, выдающиеся деятели науки, культуры, образования, религии и государственного строительства, а также лауреаты Нобелевской премии, связанные с Украиной. Почитание будет осуществляться путем перезахоронения, установки кенотафов или мемориальных таблиц.

Закон также устанавливает ограничения. В Пантеон не будут включать лиц, осужденных за преступления против национальной безопасности Украины и международного правопорядка, а также тех, на кого распространяется законодательство об осуждении коммунистического, нацистского и российского имперского тоталитарных режимов.

Перезахоронение будет проводиться только с согласия ближайших родственников умершего. Кандидатуры будет оценивать специальный консультативный орган с участием историков, ученых и представителей Украинского института национальной памяти, а перед принятием окончательного решения будет проведено общественное обсуждение.

Накануне, 30 июня, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект и рекомендовал Верховной Раде безотлагательно рассмотреть и принять его.

Напомним, что ранее на сайте Кабинета Министров была зарегистрирована петиция с предложением вернуть графу "национальность" в паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении. Её автор считает, что это поможет укрепить национальную самоидентификацию, а внесение таких сведений предлагает сделать добровольным.

Кроме того, недавно на сайте президента появилась петиция с призывом не допустить принятия нового Гражданского кодекса Украины. Менее чем за сутки она собрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения. Автор обращения Кристина Ратушна заявила, что отдельные положения проекта кодекса могут ограничивать права граждан и создавать дополнительные риски.