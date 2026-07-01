В Україні з'явиться особливий меморіал: кого ховатимуть у Національному пантеоні

Верховна Рада 1 липня ухвалила закон "Про Український національний пантеон". Документ передбачає створення у Києві державного меморіального комплексу для вшанування видатних українців.

Про це повідомила прес служба Апарату Верховної Ради України.

Закон визначає створення єдиного національного простору, який має символізувати безперервність української державницької традиції — від Русі до сучасної України.

Пантеон стане місцем почесного перепоховання визначних діячів України, а також встановлення кенотафів для тих, чиї останки неможливо повернути на Батьківщину. Комплекс також використовуватимуть для збереження історичної пам'яті, патріотичного виховання та проведення державних церемоній.

Передбачається, що саме у Пантеоні проводитимуть офіційні урочистості, вручення найвищих державних нагород, а його відвідання стане частиною Державного протоколу та церемоніалу України під час офіційних візитів іноземних лідерів і делегацій.

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Право бути вшанованими у Національному пантеоні матимуть глави українських держав різних історичних епох, президенти України, крім усунутих з посади в порядку імпічменту, головнокомандувачі українських військових формувань, визначні діячі науки, культури, освіти, релігії та державотворення, а також лауреати Нобелівської премії, пов'язані з Україною. Вшанування здійснюватиметься шляхом перепоховання, встановлення кенотафів або меморіальних таблиць.

Закон також встановлює обмеження. До Пантеону не включатимуть осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки України та міжнародного правопорядку, а також тих, на кого поширюється законодавство про засудження комуністичного, нацистського та російського імперського тоталітарних режимів.

Перепоховання проводитимуть лише за згодою близьких родичів померлого. Кандидатури оцінюватиме спеціальний дорадчий орган за участю істориків, науковців і представників Українського інституту національної пам'яті, а перед остаточним рішенням проводитимуть громадське обговорення.

Напередодні, 30 червня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт і рекомендував Верховній Раді невідкладно розглянути та ухвалити його.

Нагадаємо, на сайті Кабінету Міністрів раніше зареєстрували петицію з пропозицією повернути графу "національність" до паспорта громадянина України та свідоцтва про народження. Її автор вважає, що це допоможе зміцнити національну самоідентифікацію, а внесення таких відомостей пропонує зробити добровільним.

Також нещодавно на сайті президента з'явилася петиція із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу України. Менш ніж за добу вона зібрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду. Авторка звернення Христина Ратушна заявила, що окремі положення проєкту кодексу можуть обмежувати права громадян і створювати додаткові ризики.