Во Львове неизвестный устроил стрельбу: целит в жилые дома, — социальные сети (видео)

Неизвестный мужчина устроил перестрелку во Львове около полуночи в ночь на 2 июля. В сети пишут, что злоумышленник якобы стреляет из дробовика по жилым домам.

Около 23:40 в местных Telegram-каналах появились сообщения о звуках выстрелов. Инцидент произошел в районе жилого массива Рясне, сообщают львовские паблики.

По словам очевидцев, в общей сложности было слышно не менее 7 выстрелов. Сообщается, что злоумышленник якобы сидит в автомобиле и оттуда стреляет из дробовика в сторону жилых многоэтажек. Кадры стрельбы распространили в социальных сетях, на них слышны громкие выстрелы. Очевидцы говорят, что неизвестный также кричит.

Кадры перестрелки во Львове в ночь на 2 июля

На момент публикации ни полиция, ни местные власти официально не прокомментировали инцидент. Данных о пострадавших или других последствиях пока не поступало.

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В сети также пишут очевидцы, что злоумышленник якобы угрожает людям дробовиком. Людям рекомендуют быть осторожными в районах Рясне-1 и до Кожич.

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Напомним, в ночь на 1 июля в Николаеве произошла стрельба, в результате которой погибли двое иностранцев. Полиция задержала предполагаемого стрелка на месте происшествия.

В июне мужчина также устроил стрельбу в Ирпене в Киевской области: злоумышленник открыл огонь в сторону людей.