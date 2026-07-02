У Львові невідомий влаштував стрілянину: цілиться у житлові будинки, — соцмережі (відео)
Невідомий чоловік влаштував стрілянину у Львові близько опівночі у ніч на 2 липня. У мережі пишуть, що зловмисник нібито стріляє з дробовика по житлових будинках.
Близько 23:40 години у місцевих Telegram-каналах повідомили про звуки пострілів. Інцидент стався у районі житлового масиву Рясне, пишуть львівські пабліки.
Загалом було чутно щонайменше 7 пострілів, стверджують очевидці. Зловмисник, як повідомляється, нібито сидить в автомобілі і звідти стріляє у бік житлових багатоповерхівок із дробовика. Кадри стрілянини поширили у каналах, на них чутно гучні постріли. Очевидці кажуть, що невідомий також кричить.
Офіційно ані поліція, ані місцева влада на момент публікації не коментували інциденту. Даних щодо постраждалих чи інші наслідки поки не надходило.
У мережі також пишуть очевидці, що зловмисник нібито погрожує людям дробовиком. Людям радять бути обережними у районах Рясне-1 та до Кожич.
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Нагадаємо, у ніч на 1 липня у Миколаєві сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє іноземців. Поліція затримала ймовірного стрільця на місці інциденту.
У червні також чоловік влаштував стрілянину в Ірпені на Київщині: зловмивник відкрив вогонь у бік людей.