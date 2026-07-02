У Львові невідомий влаштував стрілянину: цілиться у житлові будинки, — соцмережі (відео)

Невідомий чоловік влаштував стрілянину у Львові близько опівночі у ніч на 2 липня. У мережі пишуть, що зловмисник нібито стріляє з дробовика по житлових будинках.

Близько 23:40 години у місцевих Telegram-каналах повідомили про звуки пострілів. Інцидент стався у районі житлового масиву Рясне, пишуть львівські пабліки.

Загалом було чутно щонайменше 7 пострілів, стверджують очевидці. Зловмисник, як повідомляється, нібито сидить в автомобілі і звідти стріляє у бік житлових багатоповерхівок із дробовика. Кадри стрілянини поширили у каналах, на них чутно гучні постріли. Очевидці кажуть, що невідомий також кричить.

Кадри стрілянини у Львові у ніч на 2 липня

Офіційно ані поліція, ані місцева влада на момент публікації не коментували інциденту. Даних щодо постраждалих чи інші наслідки поки не надходило.

У мережі також пишуть очевидці, що зловмисник нібито погрожує людям дробовиком. Людям радять бути обережними у районах Рясне-1 та до Кожич.

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Нагадаємо, у ніч на 1 липня у Миколаєві сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє іноземців. Поліція затримала ймовірного стрільця на місці інциденту.

У червні також чоловік влаштував стрілянину в Ірпені на Київщині: зловмивник відкрив вогонь у бік людей.