Девять выстрелов в воздух и угрозы оружием: во Львове задержали виновника ночной стрельбы

Во Львове полицейские задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, вечером 1 июля открыл стрельбу из ружья на улице Шевченко, а затем угрожал оружием девушке в селе Бирки. В результате этих инцидентов никто не пострадал.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По данным правоохранительных органов, сообщение о стрельбе поступило на спецлинию "102" около 23:30. Неизвестный произвел примерно девять выстрелов в воздух, после чего сел в автомобиль Chrysler Grand Voyager и уехал в направлении Яворова. Позже полиция получила информацию, что в селе Бирки водитель этого же автомобиля угрожал девушке оружием.

К розыску мужчины были привлечены оперативники, следователи, сотрудники уголовного розыска, патрульные и другие службы полиции. Правоохранители установили, что подозреваемый — 40-летний житель Запорожской области, бывший военнослужащий.

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Через несколько часов мужчину разыскали и задержали. В ходе обыска в его автомобиле полицейские изъяли помповое ружье и патроны.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением оружия. Продолжается досудебное расследование, также решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в ночь на 2 июля в местных Telegram-каналах сообщалось о стрельбе в районе Рясного во Львове. Очевидцы писали, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, находясь в автомобиле, а также якобы угрожал людям оружием. На тот момент полиция официально не комментировала инцидент, а информации о пострадавших не поступало. Впоследствии правоохранители сообщили о задержании подозреваемого.

Кроме того, в ночь на 1 июля в Николаеве произошла стрельба, в результате которой погибли двое иностранных граждан. Правоохранители задержали предполагаемого нападавшего непосредственно на месте происшествия.