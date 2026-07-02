Дев'ять пострілів у повітря і погрози зброєю: у Львові затримали винуватця нічної стрілянини

У Львові поліцейські затримали чоловіка, який, за даними правоохоронців, ввечері 1 липня відкрив стрілянину з рушниці на вулиці Шевченка, а згодом погрожував зброєю дівчині в селі Бірки. Унаслідок інцидентів ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, повідомлення про стрілянину надійшло на спецлінію “102” близько 23:30. Невідомий здійснив приблизно дев'ять пострілів у повітря, після чого сів у автомобіль Chrysler Grand Voyager і поїхав у напрямку Яворова. Згодом поліція отримала інформацію, що в селі Бірки водій цього ж автомобіля погрожував дівчині зброєю.

До пошуків чоловіка залучили оперативників, слідчих, працівників карного розшуку, патрульних та інші служби поліції. Правоохоронці встановили, що підозрюваним є 40-річний житель Запорізької області, колишній військовослужбовець.

Відео дня

За кілька годин чоловіка розшукали та затримали. Під час обшуку в його автомобілі поліцейські вилучили помпову рушницю та набої.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням зброї. Триває досудове розслідування, також вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня в місцевих Telegram-каналах повідомляли про стрілянину в районі Рясного у Львові. Очевидці писали, що невідомий чоловік здійснив кілька пострілів, перебуваючи в автомобілі, а також нібито погрожував людям зброєю. На той момент поліція офіційно не коментувала інцидент, а інформації про постраждалих не надходило. Згодом правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного.

Також у ніч проти 1 липня в Миколаєві сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє іноземних громадян. Правоохоронці затримали ймовірного нападника безпосередньо на місці події.