Автомобили "плывут": Киев и область накрыл сильный ливень, дороги затопило (видео)

Во второй половине дня 3 июля Киев и Киевскую область накрыла сильная непогода. Из-за сильного ливня, местами сопровождавшегося градом, в ряде населенных пунктов были подтоплены дороги, а движение транспорта значительно затруднилось.

Как сообщают местные Telegram-каналы, больше всего от непогоды пострадали отдельные районы столицы и пригорода. В сети публикуются видео, на которых автомобили вынуждены двигаться через значительные потоки воды. В частности, сложная ситуация наблюдается на Одесской трассе в направлении Белой Церкви.

Также сообщается о подтоплениях в Вышгороде, где, помимо сильного ливня, прошел град. На опубликованных кадрах видны затопленные улицы. Подобная ситуация сложилась и в Киеве, в частности на улице Ревуцкого, где из-за внезапного ливня дороги превратились в огромные лужи.

Еще до начала непогоды в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждали об опасных метеорологических явлениях. Синоптики прогнозировали, что днем 3 июля в северных, большинстве центральных, а также Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра со скоростью 15–20 м/с. Кроме того, для Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областей прогнозировали значительные дожди.

Відео дня

3 июля Киевскую область накрыла сильная непогода Фото: Telegram / Реальный Киев

В связи с этим был объявлен I уровень опасности. По данным синоптиков, такие погодные условия могут затруднить работу коммунальных, энергетических и строительных служб, а также негативно повлиять на движение транспорта.

В то же время в Киевской городской государственной администрации предупредили, что ночью 4 июля в столице также ожидается гроза. По прогнозу Укргидрометцентра, будет переменная облачность: ночью пройдет дождь, днем существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, температура воздуха ночью составит 14–16 градусов, днем — 22–24 градуса тепла.

В КГГА призвали жителей во время грозы не находиться вблизи рекламных конструкций, линий электропередач и крупных деревьев, а также не оставлять рядом с ними автомобили. В случае подтопления улиц или падения деревьев жителей просят обращаться в соответствующие городские службы, а если возникает угроза жизни или здоровью — немедленно звонить спасателям или медикам.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни в Украине закончится период сильной жары. На смену высоким температурам придет более прохладный атлантический воздух, а вместе с ним — дожди, грозы, шквальный ветер и местами град.

Однако, несмотря на похолодание, по прогнозу кандидата географических наук и метеоролога Игоря Кибальчича, уже после 7 июля в Украину вернётся жара. По его словам, в середине месяца температура в отдельных регионах может достичь +37…+39 градусов.