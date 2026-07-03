Автівки "пливуть": Київ та область накрила потужна злива, дороги затопило (відео)

У другій половині дня 3 липня Київ та Київську область накрила потужна негода. Через сильну зливу, місцями з градом, у низці населених пунктів підтопило дороги, а рух транспорту суттєво ускладнився.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, найбільше від негоди постраждали окремі райони столиці та передмістя. У мережі публікують відео, на яких автомобілі змушені рухатися крізь значні потоки води. Зокрема, складна ситуація спостерігається на Одеській трасі в напрямку Білої Церкви.

Також повідомляється про підтоплення у Вишгороді, де, окрім сильної зливи, випав град. На оприлюднених кадрах видно затоплені вулиці. Подібна ситуація склалася й у Києві, зокрема на вулиці Ревуцького, де через раптову зливу дороги перетворилися на великі калюжі.

Ще до початку негоди в Українському гідрометеорологічному центрі попереджали про небезпечні метеорологічні явища. Синоптики прогнозували, що вдень 3 липня у північних, більшості центральних, а також Одеській та Миколаївській областях очікуються грози, місцями град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. Крім того, для Київської, Чернігівської, Черкаської та Одеської областей прогнозували значні дощі.

Відео дня

Київщину 3 липня накрила сильна негода Фото: Telegram / Реальний Київ

У зв'язку з цим було оголошено І рівень небезпечності. За даними синоптиків, такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних, енергетичних і будівельних служб, а також негативно вплинути на рух транспорту.

Водночас у Київській міській державній адміністрації попередили, що вночі 4 липня у столиці також очікується гроза. За прогнозом Укргідрометцентру, буде мінлива хмарність: уночі пройде дощ, удень істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, температура повітря вночі становитиме 14–16 градусів, удень — 22–24 градуси тепла.

У КМДА закликали мешканців під час грози не перебувати поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач і великих дерев, а також не залишати поруч із ними автомобілі. У разі підтоплення вулиць або падіння дерев жителів просять звертатися до відповідних міських служб, а якщо виникає загроза життю чи здоров'ю — негайно телефонувати до рятувальників або медиків.

Нагадаємо, що, за прогнозами синоптиків, вже найближчими днями в Україні завершиться період сильної спеки. На зміну високим температурам прийде прохолодніше атлантичне повітря, а разом із ним — дощі, грози, шквалистий вітер і подекуди град.

Та попри похолодання, за прогнозом кандидата географічних наук та метеоролога Ігоря Кібальчича, вже після 7 липня в Україну повернеться спека. За його словами, у середині місяця температура в окремих регіонах може сягнути +37…+39 градусів.