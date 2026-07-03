"Венеция" под Киевом: в Софиевской Борщаговке люди после сильного ливня плавают по улицам (видео)

Сильный ливень, обрушившийся на Киев и область 3 июля, привёл к масштабным подтоплениям в нескольких районах столицы и пригорода. Наиболее сложная ситуация сложилась в Софиевской Борщаговке, где дороги буквально превратились в реки, а люди были вынуждены переплывать затопленные улицы.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео последствий сильного ливня, обрушившегося на столицу и Киевскую область 3 июля, на которых видны затопленные дороги, автомобили, которые едва не плывут по воде, а также подтопленные магазины и пешеходные переходы.

Более того, после ливня некоторые паблики иронично назвали Киев "новой Венецией" из-за затопленных улиц.

В соцсетях сообщают, что в Софиевской Борщаговке после интенсивного ливня движение по улицам фактически стало невозможным. На опубликованных кадрах видно, как уровень воды поднялся настолько, что автомобили передвигаются по затопленным дорогам почти вплав. Некоторые местные жители были вынуждены буквально переплывать проезжую часть, поскольку пройти по ней пешком уже не было возможности.

Відео дня

Последствия непогоды также зафиксировали в Новобеличах, где вода начала затекать в супермаркет "Сильпо". На видео видно, что торговый зал частично затопило, а вода оказалась прямо между рядами магазина.

Пользователи социальных сетей также публиковали кадры наводнений в Чайках, Вишневом и других районах в окрестностях Киева. Из-за сильного дождя во многих местах были затоплены дороги, пешеходные переходы и парковки возле торговых центров.

Кроме того, в сети появились видео с подтоплением возле ТРЦ Lavina Mall, а также кадры с места удара молнии по отелю во время непогоды. Несмотря на сложные погодные условия, после окончания ливня над Киевом появилась большая радуга, которую жители столицы также активно публиковали в соцсетях.

После сильного ливня над Киевом появилась радуга Фото: Киев 24

Кроме того, в КГГА предупредили, что ночью 4 июля в столице снова ожидается гроза. По прогнозу синоптиков, ночью пройдет дождь, однако днем существенных осадков не предвидится. Городские власти призвали жителей соблюдать правила безопасности во время непогоды и избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередач и рекламных конструкций.

Кроме того, "Фокус" писал, что, по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни в Украине закончится период сильной жары. На смену высоким температурам придет более прохладный атлантический воздух, а вместе с ним — дожди, грозы, шквальный ветер и местами град.