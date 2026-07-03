"Венеція" під Києвом: у Софіївській Борщагівці люди після сильної зливи плавають вулицями (відео)

Потужна злива, яка накрила Київ та область 3 липня, спричинила масштабні підтоплення у кількох районах столиці та передмісті. Найскладніша ситуація склалася у Софіївській Борщагівці, де дороги буквально перетворилися на річки, а люди були змушені перепливати затоплені вулиці.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео наслідків сильної зливи, яка накрила столицю та Київську область 3 липня, на яких помітно затоплені дороги, автівки, що майже пливуть водою, а також підтоплені магазини та переходи.

Ба більше, після зливи деякі пабліки іронічно назвали Київ "новою Венецією" через затоплені вулиці.

У соцмережах повідомляють, що у Софіївській Борщагівці після інтенсивної зливи рух вулицями фактично став неможливим. На оприлюднених кадрах видно, як рівень води настільки піднявся, що автомобілі пересуваються затопленими дорогами майже вплав. Деякі місцеві жителі були змушені буквально перепливати проїжджу частину, оскільки пройти нею пішки вже не було можливості.

Відео дня

Наслідки негоди також зафіксували у Новобіличах, де вода почала затікати до супермаркету "Сільпо". На відео видно, що торгову залу частково підтопило, а вода опинилася просто між рядами магазину.

Користувачі соцмереж також публікували кадри підтоплень у Чайках, Вишневому та інших районах поблизу Києва. Через сильний дощ у багатьох місцях підтопило дороги, пішохідні переходи та парковки біля торгових центрів.

Окремо у мережі з’явилися відео підтоплення біля ТРЦ Lavina Mall, а також кадри з місця влучання блискавки у готель під час негоди. Попри складні погодні умови, після завершення зливи над Києвом з’явилася велика веселка, яку також активно публікували жителі столиці у соцмережах.

Після сильної зливи над Києвом з'явилася веселка Фото: Київ 24

Також у КМДА попередили, що вночі 4 липня у столиці знову очікується гроза. За прогнозом синоптиків, уночі пройде дощ, однак вдень істотних опадів не передбачається. Міська влада закликала жителів дотримуватися правил безпеки під час негоди та уникати перебування поблизу дерев, ліній електропередач і рекламних конструкцій.

Крім того, Фокус писав, що , за прогнозами синоптиків, вже найближчими днями в Україні завершиться період сильної спеки. На зміну високим температурам прийде прохолодніше атлантичне повітря, а разом із ним — дощі, грози, шквалистий вітер і подекуди град.