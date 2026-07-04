Смертельное ДТП в Николаевской области: микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли люди(фото)

Утром 4 июля на трассе М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" в Николаевской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. По предварительным данным, в результате аварии погибли девять человек, ещё восемь получили травмы.

Как сообщают местные Telegram-каналы 4 июля, смертельная авария произошла между селами Красное и Нечаяное (недалеко от Коблево). Очевидцы сообщали о многочисленных погибших, а также отмечали, что среди пассажиров маршрутки могли быть дети.

Впоследствии обстоятельства трагедии уточнили в полиции Николаевской области. По информации правоохранителей, сообщение о ДТП поступило около 7:40 утра. Авария произошла на автодороге М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" между селами Красное и Нечаяное.

В Николаевской области произошло ДТП со смертельным исходом с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика. Фото: Национальная полиция

По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, следовавшего из Одессы в Николаев с пассажирами, выехал за пределы проезжей части. После этого транспортное средство перевернулось, неконтролируемо выехало на встречную полосу, где столкнулось с грузовиком Volvo.

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В результате столкновения, по предварительным данным, погибли девять человек. Еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

На месте аварии работают следователи полиции, которые выясняют все причины и обстоятельства ДТП. Инспекторы патрульной полиции обеспечивают регулирование дорожного движения и безопасность других участников движения.

Спасатели в настоящее время работают на месте трагедии Фото: ГСЧС Спасатели в настоящее время работают на месте трагедии Фото: ГСЧС

Информацию о трагедии также подтвердили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. В ГСЧС сообщили, что спасатели проводили извлечение пострадавших и погибших из искореженного микроавтобуса и помогали эвакуировать людей с места аварии.

Кроме того, на месте происшествия работает психолог ГСЧС, который оказывает помощь пострадавшим и родственникам погибших. Окончательные причины смертельной аварии устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, что в поселке Квасилов Ровенского района маршрутный автобус "Ровно — Здолбунов" столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. По данным ГСЧС, в результате аварии погибли четыре человека, а еще 13 получили ранения.

Кроме того, 20 июня издание "Фокус" сообщало, что в Броварах легковой автомобиль ВАЗ, в котором находились взрослые и девять детей, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии погибли две девочки, ещё десять человек получили травмы, а полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом.