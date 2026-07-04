Смертельна ДТП на Миколаївщині: мікроавтобус зіткнувся з фурою, загинули дев'ятеро людей (фото)

Вранці 4 липня на трасі М-14 "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ" у Миколаївській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей, ще восьмеро отримали травми.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали 4 липня, смертельна аварія сталася між селами Красне та Нечаяне (поблизу Коблевого). Очевидці повідомляли про численних загиблих, а також зазначали, що серед пасажирів маршрутки могли бути діти.

Згодом обставини трагедії уточнили у поліції Миколаївської області. За інформацією правоохоронців, повідомлення про ДТП надійшло близько 7:40 ранку. Аварія сталася на автодорозі М-14 "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне.

На Миколаївщині сталася смертельна ДТП за участі маршрутного мікроавтобуса та вантажівки. Фото: Національна поліція

За попередніми даними, водій пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував із Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, неконтрольовано виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

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Унаслідок зіткнення, за попередньою інформацією, загинули дев'ятеро людей. Ще восьмеро отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

На місці аварії працюють слідчі поліції, які встановлюють усі причини та обставини ДТП. Інспектори патрульної поліції забезпечують регулювання дорожнього руху та безпеку інших учасників руху.

Рятувальники наразі працюють на місці трагедії Фото: ДСНС Рятувальники наразі працюють на місці трагедії Фото: ДСНС

Інформацію про трагедію також підтвердили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. У ДСНС повідомили, що рятувальники проводили деблокування постраждалих і загиблих із понівеченого мікроавтобуса та допомагали евакуювати людей з місця аварії.

Крім того, на місці події працює психолог ДСНС, який надає допомогу постраждалим та родичам загиблих. Остаточні причини смертельної аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у селищі Квасилів Рівненського району маршрутний автобус "Рівне — Здолбунів" зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді. За даними ДСНС, внаслідок аварії загинули чотири людини, а ще 13 дістали поранення.

Також 20 червня Фокус писав, що у Броварах легковий автомобіль ВАЗ, у якому перебували дорослі та дев'ятеро дітей, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом. Унаслідок аварії загинули дві дівчинки, ще десятеро людей дістали травми, а поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП.