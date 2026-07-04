Смертельное ДТП на Николаевщине: полиция разыскала водителя, который скрылся, спровоцировав аварию

ДТП в Николаевской области могло произойти из-за водителя Nissan Murano, нарушившего правила дорожного движения. Спровоцировав ДТП, мужчина скрылся с места происшествия.

В субботу, 4 июля, на автодороге "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" между селами Красное и Нечаяное произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля Volvo. Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Свидетели происшествия рассказали, что ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano, который двигался во встречном направлении по отношению к микроавтобусу.

Для розыска и задержания предполагаемого нарушителя, скрывшегося с места происшествия, правоохранители организовали специальную полицейскую операцию. Ориентировка была разослана всем полицейским экипажам региона.

Відео дня

Через несколько часов на автодороге "Благовещенское — Николаев" полицейские остановили автомобиль Nissan Murano, за рулем которого находился 45-летний житель другого региона.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что 5 июля в городе объявляется день траура по погибшим.

Напомним, в ДТП в Николаевской области, в ходе которого столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли 12 человек. Еще шесть человек получили травмы.

Также Фокус сообщал, что маршрутный автобус, курсировавший по маршруту "Ровно — Здолбунов", столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в поселке Квасилов Ровенского района. В результате аварии погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.