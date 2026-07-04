Смертельна ДТП на Миколаївщині: поліція розшукала водія, який втік, спровокувавши аварію

ДПТ у Миколаївській області могло статися через водія Nissan Murano, який порушив правила дорожнього руху. Спровокувавши автопригоду, чоловік втік із місця події.

У суботу, 4 липня, на автодорозі "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне сталась смертельна дорожньо-транспортна за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажного автомобілю Volvo. Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Свідки події розповіли, що автомобільна аварія могла статись через порушення правил дорожнього руху водієм Nissan Murano, який рухався у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса.

Для розшуку та затримання ймовірного порушника, який втік із місця події, правоохоронці організували спеціальну поліцейську операцію. Орієнтування отримали усі екіпажі поліції регіону.

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За кілька годин на автодорозі "Благовіщенське — Миколаїв" поліцейські зупинили Nissan Murano, за кермом якого перебував 45-річний житель іншого регіону.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що 5 липня в місті оголошується день жалоби за загиблими.

Нагадаємо, у ДТП на Миколаївщині, під час якої зіткнулися вантажний автомобіль і мікроавтобус, загинуло 12 осіб. Ще шестеро людей дістали травми.

Також Фокус писав, що маршрутний автобус, що курсував за маршрутом "Рівне — Здолбунів", зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді в селищі Квасилів Рівненського району. Під час аварії загинули чотири людини, ще 13 отримали поранення.