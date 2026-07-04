Кабмин определил место для Национального пантеона: где будут чтить память выдающихся украинцев

Национальный пантеон будет расположен в центре украинской столицы. Мемориальный комплекс, в котором будут чтить память выдающихся украинцев, разместят на территории Киево-Печерской лавры.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому национальный Пантеон будет расположен на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти, разработавший данный проект.

Документ, принятый 1 июля, предусматривает разработку концепции и структуры Пантеона, определение форм увековечения памяти, проведение экспертных и общественных обсуждений и т. д.

УИНП совместно с Министерством иностранных дел должны обеспечить проведение проверки данных о борцах за независимость нашей страны и других лицах, сыгравших значительную роль в формировании национального самосознания и идентичности украинцев, похороненных за пределами Украины, в отношении которых целесообразно осуществить перезахоронение на территории Пантеона. По результатам проверки ведомства должны обеспечить взаимодействие с компетентными органами иностранных государств по вопросам получения разрешений на эксгумацию и перезахоронение останков указанных лиц.

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На Министерство культуры Украины, в сферу компетенции которого входит Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", возложена ответственность за размещение Пантеона с учетом ограничений на использование земельных участков, требований по охране культурного наследия и международных обязательств. Минкульт также должен обеспечить организацию и проведение конкурса на лучший архитектурный проект Пантеона.

Создание, обустройство, содержание и обеспечение функционирования Пантеона будут осуществляться за счет государственного бюджета и других источников.

Напомним, что 1 июля Верховная Рада приняла закон "Об Украинском национальном пантеоне". Документ предусматривает создание в Киеве государственного мемориального комплекса, где будут чтить память выдающихся украинцев.

Фокус сообщал, что 28 июня в Киево-Печерской лавре открыли бюст Ивана Мазепы.