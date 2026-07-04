Кабмін визначив місце для Національного пантеону: де вшановуватимуть видатних українців

Національний пантеон буде розміщений у середмісті української столиці. Меморіальний комплекс, у якому вшануватимуть видатних українців, розмістять на території Києво-Печерської лаври.

Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою національний Пантеон буде розміщений на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Про це повідомляє Український інститут національної памʼяті, який розробив проєкт.

Документ, який було прийнято 1 липня, передбачає розробку концепції та структури Пантеону, визначення форм меморіалізації, проведення експертних та публічних обговорень тощо.

УІНП спільно з Міністерством закордонних справ мають забезпечити проведення верифікації борців за незалежність нашої країни та інших осіб, які відіграли значну роль у формуванні національної свідомості та ідентичності українців, похованих за межами України, щодо яких доцільне здійснення перепоховання на території Пантеону. За результатами проведення перевірки відомства мають забезпечити взаємодію з компетентними органами іноземних держав щодо отримання дозволів на ексгумацію та перепоховання останків зазначених осіб.

Відео дня

На Міністерство культури України, до сфери якого належить Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", покладено відповідальність за розташування Пантеону з урахуванням обмежень у використанні земельних ділянок, вимог стосовно охорони культурної спадщини та міжнародних зобов’язань. Мінкульт також має забезпечити організацію та проведення конкурсу на найкращий архітектурний проект Пантеону.

Створення, облаштування, утримання та забезпечення функціонування Пантеону здійснюватиметься за рахунок державного бюджету та інших джерел.

Нагадаємо, що 1 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про Український національний пантеон". Документ передбачає створення у Києві державного меморіального комплексу, де вшановуватимуть видатних українців.

Фокус писав, що 28 червня у Києво-Печерській лаврі відкрили погруддя Івана Мазепи.