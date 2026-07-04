Где в Украине искупаться летом 2026: в Минздраве назвали пляжи, отвечающие санитарным нормам

Высокая температура воздуха и солнечная погода буквально шепчут об отдыхе у воды. Однако далеко не всюду в украине сейчас можно купаться без риска для здоровья и даже для жизни.

В Министерстве здравоохранения Украины проверили 129 проб воды из рек и водоемов в пределах официальных пляжных зон в Украине, отобранных с 25 июня по 1 июля. Из них две (1,6%) не соответствовали санитарным нормам.

Ведомство опубликовало перечень мест, где разрешено купаться, и где это запрещено в связи с военными действиями.

Где в Украине можно купаться?

Киев:

Днепровский район: пляжи "Венеция", "Веселка", "Молодежный", "Детский" и "Золотой", "Предместная слободка", "Центральный", "Черторый" (парк "Муромец"), "Тельбин";

район: пляжи "Венеция", "Веселка", "Молодежный", "Детский" и "Золотой", "Предместная слободка", "Центральный", "Черторый" (парк "Муромец"), "Тельбин"; Деснянский район : пляжи "Радуга" (на р. Днепр), "Троещина" (г. Десенко);

: пляжи "Радуга" (на р. Днепр), "Троещина" (г. Десенко); Голосеевский район : пляж "Галерный";

: пляж "Галерный"; Оболонский район: пляжи "Остров Оболонь", "Вербный" и "Пуща-Водица" на 5-7 линии.

Відео дня

Киевская область:

детский пляж "Чайка" в поселке Чайка Обуховского района.

При этом в Минздраве напомнили, что официально пляжный сезон в столице и в Киевской области не открывался.

Волынская область:

пляжи г. Луцка, г. Ковеля на р. Турия и г. Берестечка Луцкого района на р. Стырь, с. Сгораны Ковельского района, г. Нововолынск, поселки Любешева, пляжи общего пользования в Шацкой ОТО Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда.

Днепропетровская область:

пляжи "Сагайдак", "Парк культуры и отдыха Приднепровский" и на Монастырском острове Днепра, зона набережной городов Каменское и Самар, городские пляжи Павлограда, Верхнеднепровска, Зеленодольска и Кривого Рога на реках Ингулец и Саксагань.

Как и в Киеве, в Днепропетровской области пляжи официально не открыты.

Житомирская область:

пляжи в Гидропарке в Житомире на реке Тетерев, пляж в Звягеле на улице Богуна (река Случ).

Ивано-Франковская область:

пляжи Ивано-Франковска и поселка Поляница Яремчанского городского совета.

Львовская область:

пляж в Моршине, селе Верещица Яворивского района на реке Верещица, в селе Вербиж Николаевской ОТО на озере Задорожное.

Николаевская область:

пляж "Радуга" в городе Первомайск, пляжи Пивденноукраинска, Новой Одессы на реке Южный Буг, пляж "Стрелка" в Николаеве на реке Ингул, пляж "Чайка" в Николаеве на Бужском лимане, пляж в селах Коблево и Украинка Николаевского района на Тилигульском лимане.

В соответствии с распоряжением областной военной администрации, на водных объектах Николаевской области купаться запрещено.

Одесская область:

пляжи Одессы ("Отрада", "Лузановка", "Аркадия", "Дельфин", 10-я станция Большого Фонтана, 13-я станция Большого Фонтана, 16-я станция Большого Фонтана) и пляж "Центральный" города Черноморска.

Полтавская область:

пляжи городов Миргород на реке Хорол, Кобеляки, Кременчуг на реках Днепр и Сухой Кагамлик, поселков Белики и Новые Санжары на реке Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище.

Хмельницкая область:

городской пляж в Изяславе на реке Горынь, пляжи в городах Полонное на реке Хоморе, Красилов, Нетишин, Староконстантинов, городской пляж в Славуте на Богушевке, пляжи в городах Хмельницком, Шепетовке, пляж виллы "Две реки" в поселке Большая Слободка Каменец-Подольского района на Мукше.

Черкасская область:

пляжи городов Черкассы и Багачево.

Черновицкая область:

пляжи Черновцов, Большого Кучурова, поселков Бояны и Магала Черновицкого района.

Черниговская область:

в пределах городского пляжа "Золотой берег" в Чернигове.

Где нельзя купаться?

Житомирская область:

в пределах пляжа в городе Коростень (река Уж).

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях официальные речные пляжи не зарегистрированы. О качестве воды из водоемов сообщают на сайтах или средствах массовой информации этих областей.

В связи с войной и угрозой населению в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях местные органы исполнительной власти в 2026 году не будут открывать рекреационные и оздоровительные зоны на водных объектах.

Напомним, в курортном поселке Грибовка Одесской области к берегу прибило морскую мину, которая взорвалась.

Также сообщалось, что в Одессе девушка погибла во время отдыха на пляже из-за осколка вражеского дрона.