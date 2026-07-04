Де в Україні можна купатися влітку 2026 року: у МОЗ назвали пляжі, що відповідають санітарним нормам

Висока температура повітря та сонячна погода буквально навіюють думки про відпочинок біля води. Однак далеко не скрізь в Україні зараз можна купатися без ризику для здоров’я і навіть для життя.

У Міністерстві охорони здоров’я України перевірили 129 проб води з річок та водойм у межах офіційних пляжних зон в Україні, відібраних у період з 25 червня по 1 липня. З них дві (1,6 %) не відповідали санітарним нормам.

Відомство опублікувало перелік місць, де дозволено купатися, та місць, де це заборонено у зв’язку з військовими діями.

Де в Україні можна купатися?

Київ:

Дніпровський район: пляжі "Венеція", "Веселка", "Молодіжний", "Дитячий" та "Золотий", "Передмісна слободка", "Центральний", "Чорторий" (парк "Муромець"), "Тельбін";

район: пляжі "Венеція", "Веселка", "Молодіжний", "Дитячий" та "Золотий", "Передмісна слободка", "Центральний", "Чорторий" (парк "Муромець"), "Тельбін"; Деснянський район : пляжі "Райдуга" (на Дніпрі), "Троєщина" (річка Десенка);

: пляжі "Райдуга" (на Дніпрі), "Троєщина" (річка Десенка); Голосіївський район : пляж "Галерний";

: пляж "Галерний"; Оболонський район: пляжі "Острів Оболонь", "Вербний" та "Пуща-Водиця" на 5–7 лінії.

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Київська область:

дитячий пляж "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району.

При цьому в Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що офіційно пляжний сезон у столиці та в Київській області не відкривався.

Волинська область:

пляжі Луцька, Ковеля на річці. Турія та Берестечка Луцького району на річці Стир, село Сгорани Ковельського району, Нововолинськ, селища Любешева, пляжі загального користування в Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда.

Дніпропетровська область:

пляжі "Сагайдак", "Парк культури та відпочинку Придніпровський" та на Монастирському острові Дніпра, зона набережної міст Кам’янське та Самар, міські пляжі Павлограда, Верхньодніпровська, Зеленодольська та Кривого Рогу на річках Інгулець та Саксагань.

Як і в Києві, у Дніпропетровській області пляжі офіційно не відкриті.

Житомирська область:

пляжі в Гідропарку в Житомирі на річці Тетерів, пляж у Звягелі на вулиці Богуна (річка Случ).

Івано-Франківська область:

пляжі Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

Львівська область:

пляж у Моршині, селі Верещиця Яворівського району на річці Верещиця, у селі Вербіж Миколаївської ОТГ на озері Задорожне.

Миколаївська область:

пляж "Радуга" у місті Первомайськ, пляжі Південноукраїнська та Нової Одеси на річці Південний Буг, пляж "Стрілка" у Миколаєві на річці Інгул, пляж "Чайка" у Миколаєві на Бузькому лимані, пляж у селах Коблево та Українка Миколаївського району на Тілігульському лимані.

Відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації, на водних об’єктах Миколаївської області купатися заборонено.

Одеська область:

пляжі Одеси ("Отрада", "Лузанівка", "Аркадія", "Дельфін", 10-та станція Великого Фонтану, 13-та станція Великого Фонтану, 16-та станція Великого Фонтану) та пляж "Центральний" міста Чорноморська.

Полтавська область:

пляжі міст Миргорода на річці Хорол, Кобеляк, Кременчука на річках Дніпро та Сухий Кагамлик, селищ Білики та Нові Санжари на річці Ворскла, села Світлогорське на Кам'янському водосховищі.

Хмельницька область:

міський пляж в Ізяславі на річці Горинь, пляжі в містах Полонне на річці Хоморі, Красилів, Нетішин, Старокостянтинів, міський пляж у Славуті на Богушевці, пляжі в містах Хмельницькому, Шепетівці, пляж вілли "Дві річки" у селищі Велика Слободка Кам’янець-Подільського району на Мукші.

Черкаська область:

пляжі міст Черкаси та Багачеве.

Чернівецька область:

пляжі Чернівців, Великого Кучурова, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.

Чернігівська область:

в межах міського пляжу "Золотий берег" у Чернігові.

Де не можна купатися?

Житомирська область:

в межах пляжу в місті Коростень (річка Уж).

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційних річкових пляжів не зареєстровано. Про якість води у водоймах повідомляють на веб-сайтах або у засобах масової інформації цих областей.

У зв’язку з війною та загрозою для населення в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях місцеві органи виконавчої влади у 2026 році не відкриватимуть рекреаційні та оздоровчі зони на водних об’єктах.

Нагадаємо, що в курортному селищі Грибівка Одеської області до берега прибило морську міну, яка вибухнула.

Також повідомлялося, що в Одесі дівчина загинула під час відпочинку на пляжі внаслідок влучення осколка ворожої дрони.