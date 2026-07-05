Убийство иностранцев в Николаеве: погибшие и преступник оказались военнослужащими ВСУ, — СМИ

1 июля в Николаеве произошла стрельба, в результате которой погибли двое иностранцев. По данным СМИ, и оба погибших, и стрелок, задержанный после убийства, оказались иностранцами, проходившими службу в рядах ВСУ.

Все трое — двое граждан Колумбии и гражданин Чили — ехали в одном автомобиле. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на источники в украинской полиции.

Издание утверждает, что между тремя людьми разгорелся конфликт и завязалась драка. Чилиец, находившийся на заднем сиденье, открыл огонь и застрелил обоих своих спутников.

Также выяснилось, что все они проходили службу в Силах обороны Украины и, вероятно, входили в состав Иностранного легиона.

Пока неизвестно, что могло стать причиной конфликта. В то же время издание утверждает, что убийца находился в состоянии алкогольного опьянения: при задержании подозреваемый прошел проверку на алкоголь с помощью алкотестера, который показал 2,29 грамма алкоголя на литр крови.

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Мужчине, открывшему огонь, грозит наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

На данный момент чилийская и колумбийская стороны никак не прокомментировали инцидент. Украинская сторона также не подтверждала, что стрелок и убитые иностранцы проходили службу в рядах Сил обороны Украины.

1 июля стало известно, что в городе Николаеве между тремя мужчинами в автомобиле произошел конфликт, приведший к гибели двух иностранных граждан. Правоохранители задержали предполагаемого стрелка на месте происшествия.

Кроме того, мы сообщали о том, что в Ирпене мужчина устроил стрельбу на улице. После этого на место прибыли правоохранители, которым удалось оперативно задержать злоумышленника.