Вбивство іноземців у Миколаєві: загиблі та зловмисник виявилися військовими ЗСУ, — ЗМІ

1 липня у Миколаєві сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло двоє іноземців. За даними ЗМІ, і обидва загиблих, і стрілок, якого затримали після вбивства, виявилися іноземцями, що проходили службу у лавах ЗСУ.

Усі троє — двоє громадян Колумбії та громадянин Чилі — їхали в одному автомобілі. Про це повідомляє іспанська газета El Pais з посиланням на джерела в українській поліції.

Видання стверджує, що між трьома людьми спалахнув конфлікт та бійка. Чилієць, який перебував на задньому сидінні, відкрив вогонь та застрелив обох своїх супутників.

Також з'ясувалося, що всі вони проходили службу в Силах оборони України, ймовірно, були частиною Іноземного легіону.

Наразі невідомо, що могло стати причиною конфлікту. Водночас видання стверджує, що вбивця перебував у стані алкогольного сп'яніння: при затриманні підозрюваний пройшов перевірку на алкоголь за допомогою алкотестера, який показав 2,29 грама алкоголю на літр крові.

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Чоловікові, що відкрив вогонь, загрожує покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Наразі чилійська та колумбійська сторона ніяк не коментували інцидент. Українська сторона також не підтверджувала, що стрілок та вбиті іноземці проходили службу у лавах Сил оборони України.

1 липня стало відомо, що у місті Миколаїв між трьома чоловіками у машині стався конфлікт, який призвів до загибелі двох іноземних громадян. Правоохоронці затримали ймовірного стрільця на місці події.

Також ми розповідали про те, що в Ірпені чоловік влаштував стрілянину на вулиці. Після цього на місце прибули правоохоронці, яким вдалося оперативно затримати зловмисника.