В Украине может появиться еще один официальный гимн: в Раде зарегистрировали документ

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, в котором предлагается утвердить духовный гимн Украины "Боже великий, єдиный" и определить порядок его исполнения. Документ также предусматривает, что во время торжественных мероприятий общегосударственного значения его будут исполнять после Государственного гимна Украины.

Об этом говорится в проекте постановления Верховной Рады и в пояснительной записке к нему.

Инициаторами документа являются председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и другие народные депутаты.

Проект предлагает нормативно закрепить текст духовного гимна "Боже великий, єдиный" на музыку Николая Лысенко со словами Александра Кониского в редакции Александра Кошица.

Также предлагается разрешить его исполнение во время торжественных государственных, общественных, религиозных, культурно-художественных, спортивных и других мероприятий, а также на мероприятиях, приуроченных к Национальному дню молитвы.

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В документе указано, что утверждение духовного гимна не изменяет правовой статус Государственного гимна Украины. Во время торжественных мероприятий общегосударственного значения духовный гимн будет исполняться после государственного, а присутствующие будут слушать его стоя. В отношении военнослужащих будут действовать требования военных уставов.

Проект постановления на сайте Верховной Рады Фото: Скриншот

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время текст духовного гимна и порядок его исполнения не закреплены на нормативном уровне, в связи с чем существуют различные подходы к его использованию. Авторы проекта считают, что принятие постановления поможет упорядочить использование духовного гимна, сохранить историческую память и укрепить духовное единство украинского народа.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение постановления о Национальном дне молитвы. Если документ будет принят, заседания Верховной Рады 24 февраля 2027 года будут начинаться с исполнения духовного гимна в соответствии с новым постановлением.

Кроме того, Кабинету Министров рекомендуется разработать меры по популяризации духовного гимна и содействовать его использованию зарубежными дипломатическими представительствами Украины.

Напомним, ранее в Украине была зарегистрирована петиция с предложением переименовать День независимости Украины в День восстановления независимости Украины. Автор обращения считает, что это более точно отразит исторический смысл событий 24 августа 1991 года и подчеркнет преемственность украинской государственности.

Ранее на сайте Кабинета Министров была зарегистрирована петиция с предложением вернуть графу "национальность" в паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении. Автор инициативы предлагает сделать указание этой информации добровольным, полагая, что это поможет укрепить национальную самоидентификацию граждан.