В Україні може з'явитися ще один офіційний гімн: у Раді зареєстрували документ

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який пропонує затвердити духовний гімн України "Боже великий, єдиний" та визначити порядок його виконання. Документ також передбачає, що під час урочистих заходів загальнодержавного значення його виконуватимуть після Державного гімну України.

Про це йдеться у проєкті постанови Верховної Ради та пояснювальній записці до нього.

Ініціаторами документа є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та інші народні депутати.

Проєкт пропонує нормативно закріпити текст духовного гімну “Боже великий, єдиний” на музику Миколи Лисенка зі словами Олександра Кониського в редакції Олександра Кошиця.

Також пропонується дозволити його виконання під час урочистих державних, громадських, релігійних, культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів, а також на заходах до Національного дня молитви.

Документ визначає, що затвердження духовного гімну не змінює правового статусу Державного гімну України. Під час урочистих заходів загальнодержавного значення духовний гімн виконуватимуть після державного, а присутні слухатимуть його стоячи. Для військовослужбовців діятимуть вимоги військових статутів.

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Проєкт постанови на сайті Верховної Ради Фото: Скриншот

У пояснювальній записці зазначено, що нині текст духовного гімну та порядок його виконання не закріплені нормативно, через що існують різні практики його використання. Автори проєкту вважають, що ухвалення постанови допоможе впорядкувати використання духовного гімну, зберегти історичну пам’ять і зміцнити духовну єдність українського народу.

Крім того, проєкт передбачає зміну постанови про Національний день молитви. Якщо документ ухвалять, засідання Верховної Ради 24 лютого 2027 року розпочинатимуть виконанням духовного гімну відповідно до нової постанови.

Також Кабінету Міністрів рекомендують розробити заходи з популяризації духовного гімну та сприяти його використанню закордонними дипломатичними установами України.

Нагадаємо, раніше в Україні зареєстрували петицію з пропозицією перейменувати День Незалежності України на День відновлення незалежності України. Автор звернення вважає, що це точніше відображатиме історичний зміст подій 24 серпня 1991 року та підкреслить спадкоємність української державності.

Раніше на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію з пропозицією повернути графу “національність” до паспорта громадянина України та свідоцтва про народження. Автор ініціативи пропонує зробити внесення цієї інформації добровільним, вважаючи, що це допоможе посилити національну самоідентифікацію громадян.