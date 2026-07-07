7 июля дожди с грозами охватят часть Украины: какие области включены в прогноз

7 июля в некоторых регионах Украины ожидаются дожди и грозы. Осадки прогнозируются в западных, северных и центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу синоптиков, во вторник по стране будет переменная облачность. На остальной территории Украины осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составляла 11–16 градусов, а на юге страны и в Закарпатье — до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 24–29 градусов, однако в западных и северных областях будет прохладнее — 18–24 градуса.

Для Киева и Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не будет, а днём местами возможен кратковременный дождь. Температура в области составит 11–16 градусов ночью и 19–24 градуса днём, в столице — 14–16 градусов ночью и 22–24 градуса днём.

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Ранее, 12 июня, Киев и Киевскую область накрыла сильная непогода. Сильный ливень, град и шквальный ветер привели к подтоплению улиц в столице. В Киевской области из-за непогоды падали деревья, что создало затруднения для движения транспорта в отдельных районах.

В то же время Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, чтоиюль 2026 года будет теплее средних многолетних показателей. Средняя температура воздуха, как ожидается, будет примерно на 2 градуса выше климатической нормы, а в западных областях — на 3 градуса. По прогнозу синоптиков, количество осадков в течение месяца будет ниже нормы, однако это не исключает периодов нестабильной погоды. В частности, в отдельные дни возможны грозы, сильные ливни и периоды жары.