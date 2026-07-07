Дощі з грозами накриють частину України 7 липня: які області у прогнозі

7 липня в частині України очікуються дощі та грози. Опади прогнозують у західних, північних, центральних областях, а також в Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, у вівторок по країні буде мінлива хмарність. На решті території України опадів не очікується. Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

Уночі температура повітря становила 11–16 градусів, а на півдні країни та Закарпатті — до 19 градусів. Удень повітря прогріється до 24–29 градусів, однак у західних і північних областях буде прохолодніше — 18–24 градуси.

Для Києва та Київської області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Уночі опадів не буде, а вдень місцями можливий короткочасний дощ. Температура в області становитиме 11–16 градусів уночі та 19–24 градуси вдень, у столиці — 14–16 градусів уночі та 22–24 градуси вдень.

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Раніше, 12 червня, Київ і Київську область накрила сильна негода. Потужна злива, град і шквальний вітер призвели до підтоплення вулиць у столиці. У Київській області через негоду падали дерева, що спричинило труднощі для руху транспорту в окремих районах.

Водночас Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що липень 2026 року буде теплішим за середні багаторічні показники. Середня температура повітря очікується приблизно на 2 градуси вищою за кліматичну норму, а в західних областях — на 3 градуси. За прогнозом синоптиків, кількість опадів упродовж місяця буде меншою за норму, однак це не виключає періодів нестійкої погоди. Зокрема, в окремі дні можливі грози, сильні зливи та хвилі спеки.