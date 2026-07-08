Непогода затронет сразу несколько регионов: 8 июля в Украине прогнозируются грозы, град и шквалы

8 июля в Украине ожидается нестабильная погода из-за активного атмосферного фронта. В большинстве областей прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы и значительные осадки, а в западных и части северных регионов станет прохладнее.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу синоптиков, атмосферный фронт, связанный с циклоном над Балтикой, принесет кратковременные дожди различной интенсивности, грозы, местами град и шквалы.

За фронтом в Украину будет поступать более прохладный воздух с запада, что особенно ощутят жители западных, Винницкой и большинства северных областей.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днём грозы ожидаются почти по всей стране, за исключением западных и крайних восточных областей. В южных, центральных, Сумской и Харьковской областях местами пройдут сильные дожди, возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

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В западных и северных областях также прогнозируются порывы ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 14–19 градусов, днём — 24–29 градусов, а на западе, в Винницкой области и большинстве северных областей — 19–24 градуса.

Кроме того, Украинский гидрометеорологический центр объявил желтый уровень опасности. Погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Кроме того, синоптики предупредили, что 7–9 июля в большинстве областей Украины, за исключением отдельных северных и западных регионов, а также Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей в определенные дни, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, в связи с прогнозируемыми дождями вечером 7 июля и 8–9 июля на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается повышение уровня воды на 0,2–0,7 метра без угрозы негативных последствий. В местах сильных дождей возможно образование значительного местного и склонового стока.

Ранее кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что после 7 июля в Украину вновь наступит жара. По его словам, в середине месяца в отдельных регионах температура воздуха может подняться до +37…+39 градусов.

Также ранее сообщалось, что 29 июня Киев накрыла сильная непогода. Из-за проливного дождя, грозы и шквального ветра в различных районах столицы были затоплены дороги, повалены деревья, а часть жителей осталась без электроснабжения.