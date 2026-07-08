Негода вдарить одразу по кількох регіонах: 8 липня в Україні прогнозують грози, град і шквали

8 липня в Україні очікується нестійка погода через активний атмосферний фронт. У більшості областей прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали та значні опади, а в західних і частині північних регіонів стане прохолодніше.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном над Балтикою, принесе короткочасні дощі різної інтенсивності, грози, місцями град і шквали.

За фронтом в Україну надходитиме прохолодніше повітря із заходу, що найбільше відчують жителі західних, Вінницької та більшості північних областей.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень грози очікуються майже по всій країні, крім західних і крайніх східних областей. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями пройдуть значні дощі, можливі град і шквали 15–20 м/с.

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У західних і північних областях також прогнозують пориви вітру до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 14–19 градусів, удень — 24–29 градусів, а на заході, Вінниччині та більшості північних областей — 19–24 градуси.

Також Український гідрометеорологічний центр оголосив жовтий рівень небезпечності. Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Окремо синоптики попередили, що 7–9 липня в більшості областей України, за винятком окремих північних і західних регіонів, а також Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей у визначені дні, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, через прогнозовані дощі ввечері 7 липня та 8–9 липня на річках басейну Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях очікується підвищення рівня води на 0,2–0,7 метра без загрози негативних наслідків. У місцях сильних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Раніше кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував, що після 7 липня в Україну знову прийде спека. За його словами, у середині місяця в окремих регіонах температура повітря може піднятися до +37…+39 градусів.

Також раніше повідомлялося, що 29 червня Київ накрила сильна негода. Через потужну зливу, грозу та шквальний вітер у різних районах столиці підтопило дороги, повалило дерева, а частина жителів залишилася без електропостачання.