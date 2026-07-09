Полиция возбудила дело: мужчина, выпавший из окна Ужгородского ТЦК, скончался в больнице

Военнообязанный, выпавший из окна третьего этажа Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, скончался 9 июля в 7:00 в городской больнице. Мужчину госпитализировали после падения 8 июля.

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил директор Ужгородской городской многопрофильной клинической больницы Олег Голуб.

По его словам, пострадавшего доставили в медицинское учреждение 8 июля после обеда.

В Представительстве уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатской области сообщили, что 6 июля полицейские доставили мужчину, имевшего статус "ограниченно годного к военной службе", в Ужгородский ТЦК. Там его призвали и направили в одно из подразделений Нацгвардии в Закарпатье. Инцидент произошел на пункте сбора, где он ожидал отправки.

Представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков посетил ТЦК и больницу. По состоянию на 8 июля мужчина находился без сознания. По предварительным данным, в результате падения он получил многочисленные переломы и другие травмы.

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После инцидента Военная служба правопорядка начала проверку. Полиция осмотрела место происшествия, изъяла записи с камер видеонаблюдения и возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство. В рамках досудебного расследования назначены необходимые судебные экспертизы и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в апреле "Фокус" сообщал о проверке в Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По словам представителя омбудсмена Андрея Крючкова, в ходе проверки были выявлены факты незаконного удержания людей на срок от 21 до 50 дней. Также, по его данным, ветерана войны не отпускали домой, несмотря на удостоверение участника боевых действий, а у граждан забирали телефоны и документы. Кроме того, десятки людей находились в переполненном помещении с недостаточным количеством посуды.

Впоследствии заместитель начальника Закарпатского областного ТЦК и СП Александр Бовкуненко в ходе заседания временной следственной комиссии Верховной Рады признал наличие проблем с условиями пребывания людей в помещении. В то же время он не ответил на обвинения в незаконном удержании и применении насилия.